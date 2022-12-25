談重啟小三通！王必勝：貿然開放「中轉」離島恐防疫崩潰

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王必勝認為，此時若貿然開放「中轉」，恐怕會造成金馬離島醫療及防疫量能崩潰，進而影響當地居民的健康和安全。首先，根據指揮中心調查訊息，廈門及福州的小三通碼頭並沒有要查驗搭船到金馬旅客48小時PCR報告，與從中國機場搭機回台灣仍有查驗48小時PCR報告不同。
王必勝也提到，根據近期對從中國回台民眾調查，發現中國機場方面對於出境48小時COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR查驗已日漸鬆散，隨著中國疫情蔓延，PCR取得報告變困難，品質真偽堪慮；在上述情況下，如果開放「中轉」，會造成很多已確診旅客進入到金馬離島。
王必勝說，這些確診者當中一定會有當場發燒或有相關症狀，包括病情較嚴重在中國困難就醫的台灣民眾；這些病人必須留在金馬做完檢驗、隔離或治療才能再搭機回台灣，但問題是金門、馬祖醫療及防疫量能非常有限，應付當地居民需求尚可，額外增加的需求會是一場災難。
王必勝表示，以重症的量能來講，今天金門及馬祖醫院加護病床的空床分別只有5床及0床，只要有中轉症狀加劇的病人，個位數就會發生問題；即使有專責病房及加強型防疫旅館，在中國嚴峻疫情下，數量也無法負荷持續不斷的中轉旅客。
王必勝說，很多台商想藉小三通返台過年是可以理解的，但中國疫情在春節前爆發，並非誰可以控制，恢復小三通是長遠的事，不是特別為了某個節日，金門縣的新舊執政團隊、當地居民都認同分階段開放作法；疫情評估會持續進行，也期待中國疫情早日穩定，有更透明公開資訊。（編輯：陳仁華）
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