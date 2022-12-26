宋仲基認愛英國女友！本尊「高清正面照」曝 甜蜜值破表
宋仲基近日出演的戲劇《財閥家的小兒子》讓他再創演藝事業巔峰，沒想到突然被媒體爆料，宋仲基目前正與圈外的英國女子交往熱戀，而所屬經紀公司也出面證實該消息。而粉絲也好奇該英國女子的長相，就有人發現，過去其實宋仲基在印尼、新加坡活動時，就有遇過兩人身影，只不過當時不知情他們是男女朋友，而面對媒體接機，他們也曾大方共同出鏡。
編輯中心/綜合報導
根據韓國媒體《體育朝鮮》報導，宋仲基目前與英國出身且美貌的圈外女子交往當中，相當體諒宋仲基身為演員的工作，宋仲基會在繁忙之中找空檔與女友約會，對於英國女友，宋仲基不但不避諱同進同出，也都會向身邊的工作人員大方承認「這是我的女朋友」。
有網友在得知消息之後，翻出過往宋仲基去印尼、新加坡進行活動時，身邊都有一位外國女子，另外，回國時面對媒體接機時，女友也沒有避嫌先走，兩人則是一同現身在機場，當自己走太快時，還會半路停下來等宋仲基跟上，兩人互動相當甜蜜。
而不少粉絲得知喜訊後，紛紛朝聖影片表示「原來這人就是女友！看起來很美喔」、「期待日後在社群上放閃！歐巴大發呀」、「愛情事業都豐收了！今年大發」、「原來一直都沒避諱！只是都沒被發現而已www」、「沒想到這個女子是宋仲基的女友呀ㅋㅋㅋ」、「我又失戀了歐巴」、「看起來就有情侶的感覺，恭喜歐巴」。
對此，宋仲基所屬經紀公司HighZiumStudio第一時間出面認愛，宋仲基和圈外女性對彼此有好感進而交往，「希望外界能給與溫暖視線」，至於其餘交往的細節則不便透露。（編輯：張嘉哲）