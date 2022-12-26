小三通未開放台商中轉挨批「做半套」 邱太三：曲解政府
行政院上週通過金馬地區民眾春節交通專案，小三通擬於春節前後兩周階段式復航，但限制金馬民眾搭乘，台商則無法中轉。對此，陸委會主委邱太三今（26）日赴立法院內政委員會報告說明，開放中轉有太多不確定因素，恐大幅增加疫情傳播風險。邱太三也反擊，社會上有特定政客、媒體惡意批評不開放中轉有政治算計、做半套，這是曲解政府政策立意。
記者翁子竣／台北報導
立法院內政委員會今邀陸委會、海基會及衛福部等相關部會官員，就「小三通及春節返鄉運輸暨防疫相關工作辦理情形」進行專題報告。針對春節專案未開放台商中轉，邱太三表示，因金馬醫療量能有限，開放中轉將因港口到機場銜接問題，旅客在金馬時間存許多不確定因素，導致大幅增加疫情傳播風險。
邱太三說，徵詢金馬當地民代與民眾建議，決定以金馬鄉親返鄉為主，未來會視專案實施與疫情調整做滾動式檢討。話鋒一轉，邱太三批，本專案宣布後，社會上仍有某些特定政客、媒體、名嘴惡意批評專案有政治算計，甚至有人認為是做半套，「曲解政府政策立意。」
邱太三強調，必須重視金馬地區民眾生命健康與民意，「行穩才能致遠」，也就是春節專案作為未來護航起點，如果這次出了差錯，後面恐怕更難恢復。
邱太三也提到，近3年中國大陸採取全世界最嚴格防疫隔離措施，但中國疫情起起伏伏、驚濤駭浪，今年初陸委會原在總統指示下做疫後規劃，逐步進行健康有效的交流措施。他說，原以為陸方今年春節期間，要求在地過年不要移動，之後會再做後續開放，我方也曾規劃是否清明或端午執行專案計畫，且3月聽到中國想進一步開放，但4月上海卻突然封城了3個月，顯見中國疫情難以掌握，必須小心謹慎來規劃。