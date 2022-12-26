我是廣告 請繼續往下閱讀
圖／@kansai_diary
一天之中，只有在兩次的退潮期間才會出現的「天使之路」（エンジェルロード），據說只要戀人手牽手一起走過這條路，就能夠永遠再一起。想要走在天使之路上、欣賞兩旁美麗的海景，不要忘了事先確認潮汐時刻表，才不會撲空喔！
圖／@kansai_diary
【天使之路】
地址：香川縣小豆郡土庄町銀波浦
2022年天使之路漲退潮時間表
小豆島橄欖公園
圖／@tinetineho
來到了盛產橄欖的小豆島，一定要來小豆島橄欖公園看看。廣闊的園區內除了有一整片的橄欖樹之外，還重現了《魔女宅急便》電影中的場景，像是琪琪在魔女修行時借住的麵包店，或者是看的到海的街道等。園內還有提供琪琪的掃帚免費提供遊客們拍照，很多人都會在希臘風車前拍下翱翔天際的照片，喜歡《魔女宅急便》的你，絕對不能錯過小豆島橄欖公園。
圖／@tinetineho 圖／@readygo
【小豆島橄欖公園】
地址：香川縣小豆郡小豆島町西村甲1941-1
開放時間：8:30-17:00
小豆島橄欖公園 臉書專頁
二十四之瞳電影村
圖／@mindyplanet
改編自日本小說家壺井榮作品的電影《二十四之瞳》當年就是在小豆島上搭建場景，現今依然保留了當時的外景場地，一走進電影村，就像是走入了時光隧道、回到了昭和初期。除此之外，還有電影藝術牆、電影資料館和藝廊等可供參觀，更能夠在裡面享用重現了當年學校給食的「營養午餐套餐」，可以好好感受昭和時期的氛圍。
圖／@mindyplanet 圖／@mindyplanet
【二十四之瞳電影村】
地址：香川縣小豆郡小豆島町田浦
開放時間：9:00-17:00
二十四之瞳電影村 臉書專頁
なかぶ庵
圖／@kimentonko
除了醬油和橄欖之外，小豆島的另一項特產就是そうめん（素麵），記得一定要找時間來品嘗一下當地的特色素麵。除了可以在此用餐之外，なかぶ庵也有開放製麵工廠可供遊客參觀、以及麵線手作等付費的體驗活動，可以事先透過電話預約參訪體驗。
圖／@kimentonko
【なかぶ庵】
地址：香川縣小豆郡小豆島町安田甲1385
開放時間：週五～週二 10:00-14:00
なかぶ庵 官方網站
土渕海峽
圖／@mikadukin_chan
小豆島與中前島之間的土渕海峽最寬的地方為400公尺、最窄的地方只有不到10公尺，是金氏世界紀錄中世界上最狹窄的海峽。在最狹窄的區段建有永代橋，有機會到訪的時候也可以到附近的土庄町役所申請一張100日圓的「渡海證明書」留念。
【土渕海峽】
地址：香川縣小豆郡土庄町甲559-2
土渕海峽介紹頁面
土庄港 太陽的贈禮
圖／@readygo
在小豆島土庄港口邊有一個頗具代表性的藝術作品，這是2013年瀨戶內海國際藝術祭中由藝術家崔正化所製作的「太陽的贈禮」。以金黃色橄欖葉所圍成的圓冠，每一片橄欖葉上，都刻著當年土庄町小學的學生們寫給海洋的訊息。在搭船離開小豆島之前，不要忘了順道看看這個意義非凡的裝置藝術！
圖／@readygo
【土庄港 太陽的贈禮】
地址：香川縣小豆郡土庄町（土庄港灣内）
太陽的贈禮 介紹頁面
延伸閱讀：
- 日本景點｜白川鄉合掌村點燈活動，天然仙境絕景成必訪名單！
- 日本景點｜位在宮崎的隱藏版吉卜力景點！巨大機器人兵＆無臉男出沒！
原文出處 : ReadyGo 日本四國景點｜和魔女宅急便、二十四之瞳的場景來場小豆島之旅
本網站內容未經允許，不得轉載。 若有文章授權需求或合作請寄信至[email protected]