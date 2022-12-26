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圖／@smile.cheese
說到宜蘭的咖啡廳，不得不提到位於宜蘭礁溪的蒔花咖啡。由知名咖啡館黑宅團隊打造的蒔花咖啡，有著純白的外觀以及摩洛哥風格的造景佈置，去年一開幕就成了IG上面的打卡景點，吸引許多人前來朝聖。店內除了有咖啡等飲品之外，充滿異國風味的餐點也非常受歡迎。店家並未提供預約服務，因此想要到蒔花咖啡感受異國度假風情的話，記得提早來候位！
圖／@smile.cheese
【蒔花咖啡】
地址：宜蘭縣礁溪鄉十六結路23之17號
營業時間：10:00-18:00，週三店休
蒔花咖啡 DailyBlossom Cafe & More 臉書專頁
Tjuku cafe 啾咕咖啡
圖／@fishfish0522
以每日限量的千層蛋糕聞名的「啾咕咖啡」是宜蘭在地青年與屏東排灣族女孩，為了女兒Tjuku（啾咕）而開的店，店內供應的都是手做甜點，不添加色素、防腐劑。其中，抹茶千層更是備受歡迎，如果想要吃到每日限量的口味，記得要早一點過去。由於目前烏石港店正在整修，所以想要品嘗甜點的話，記得要到員山二店才不會撲空喔！
圖／@fishfish0522
【Tjuku cafe 啾咕咖啡】
地址：宜蘭縣員山鄉員山路一段375號
營業時間：週一～週日 10:00-17:00
Tjuku cafe 啾咕咖啡 臉書專頁
抹茶山下
圖／@vivianchang06
如果平常沒有在爬山，沒有體力爬上宜蘭熱門的打卡景點「抹茶山」，那麼就來田野間的複合式烘焙坊「抹茶山下」坐坐吧！隱身礁溪田間的抹茶山下提供了許多特色甜點，像是店內招牌的西瓜方形生吐司「抹茶山下呷西瓜」以及「晴天抹茶山蛋糕」等，不僅能享用到好吃的甜點，還能夠欣賞店外的田野風情。
圖／@vivianchang06
【抹茶山下】
地址：宜蘭縣礁溪鄉林尾路42之25號
營業時間：週一 8:00-18:00、週三～週六 10:00-18:00、週日 10:00-20:00
抹茶山下 臉書專頁
1之2号
圖／@xiaosueee
位於蘇澳的1之2号四周種滿了綠色植物，在裡面用餐時，可以透過四周的玻璃窗欣賞窗外的風景。店內提供了披薩、沙拉、義大利麵等，可以品嘗到異國風味美食。1之2号採網路預約制，如果到宜蘭玩時想在這裡用餐，記得先到店家的臉書或是IG上預約。
圖／@xiaosueee
【1之2号】
地址：宜蘭縣蘇澳鎮思村路1-2號
營業時間：週三～週日 12:00-19:30
1之2号 臉書專頁
小花徑 minami coffee
圖／@dz_0112
原本在頭城的小花徑咖啡遷至了宜蘭河濱公園旁，店內提供咖啡、茶飲、氣泡飲等飲品，以及司康、戚風蛋糕等甜點。此外，結合了咖啡廳的座位區以及展覽空間，每個月都會規畫特展可以供來店的客人欣賞，店內的日系文青風格非常溫馨可愛，不過店內的座位不多、也無法訂位，想要造訪的話記得趁早。
圖／@dz_0112
【小花徑 minami coffee】
地址：宜蘭縣宜蘭市環河東路91號
營業時間：週一～週日 11:00-17:30（店休以臉書專頁為主）
小花徑 minami coffee 臉書專頁
地熱小姐
圖／@east_runnel_villa
從蘇澳冷泉公園搬到內埤海灘附近的「地熱小姐」隱身於巷弄間，由老宅改建而成的店內空間不大、充滿了歲月感，但招牌的四吋戚風蛋糕口味豐富、價格平易近人，依然吸引了許多人慕名而來。如果想要購買六吋的戚風蛋糕也可以提前兩天預訂。
圖／@east_runnel_villa
【地熱小姐】
地址：宜蘭縣蘇澳鎮學府路75號
營業時間：週四～週一 13:00-19:00
地熱小姐 臉書專頁
美美子みみこ homemade cake
圖／@chuchupao
宜蘭的甜點工作室「美美子みみこ homemade cake」在羅東文化工場開設店面，空間更加寬敞，除了室內用餐區之外，也同樣設有外帶區。木造家具和四周的透明玻璃營造出簡單溫暖的風格，怎麼拍都很美。除了布丁、蛋糕、麵包等甜點之外，店內提供的茶飲名稱也很特別，像是「湖邊野餐看夕陽」和「誰在花園裡彈史彈威鋼琴」等充滿詩意的飲品，點上一杯喜歡的飲品搭配甜點，度過一個舒適悠閒的下午。
圖／@chuchupao
【美美子みみこ homemade cake】
地址：宜蘭縣羅東鎮純精路一段96號
營業時間：週五～週日 10:10-17:10
美美子みみこ homemade cake 臉書專頁
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原文出處 : ReadyGo 【宜蘭咖啡廳】感受異國度假風情、田野風光，精選7間宜蘭咖啡廳
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