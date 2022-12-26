酒駕BMW高速衝撞釀1死3傷！高雄男判決出爐 要賠3549萬
38歲黃姓男子，去年12月26日酒後駕駛BMW，行經高雄市前金區河東路、國民街路口時，在國賓飯店前撞上正要過馬路的一家4口，媽媽范女當場被撞飛、傷重不治，兩名女兒和爸爸受重傷，事發屆滿一年，高雄地院一審近日以涉酒駕致死罪判處黃子洋徒刑7年10月，民事賠償判林男一家5口共3549萬9314元。可上訴。
編輯中心／綜合報導
全案發生於去（2021）年12月26日晚間19時許，黃姓駕駛和友人聚餐過後，不聽車上趙男勸阻，執意要酒後駕車返回住處路程中，高速撞上正要過馬路的一家4口，媽媽范女當場被撞飛、傷重不治，兩名女兒和爸爸都有輕重傷，所幸急救後生命徵象均穩定，但林男仍在附復健中。事後警方調查，黃男酒測值高達1.24毫克，且他先前在2006年、2007年都有酒駕被攔檢查獲的紀錄，當年的酒測值都超過0.55毫克，駕照早被註銷，這次是「無照酒駕上路釀禍」，當場就被押解前往拘留所。
檢方依殺人罪將黃男起訴，今年2月15日高雄地方法院開庭時，黃男庭上下跪磕3個響頭道歉，並透過律師稱願把房產權狀交出來進行後續賠償協調事宜，不過林男家屬認黃男道歉沒誠意、噁心，今年4月再度裁定延長羈押2個月；高雄地方法院今年7月1日上午10時一審宣判，黃子洋親自到庭，受傷的林父則沒有到庭，法官依酒駕致死罪判處黃子洋徒刑7年10月，目前全案上訴高雄高分院中。
民事部分，林男代替亡妻的父母和兩名女兒共5人，向黃子洋提起附帶民事賠償醫藥費、精神撫慰金等共3549萬9314元，黃男全部同意，法官因此判黃男應賠償林家5人總共3549萬9314元，全案可上訴。（編輯：林莞茜）