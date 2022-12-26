指台積電是國民黨培養　藍營批：赴美設廠幫對手訓練人才

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曾銘宗進一步表示，台積電對台灣經濟的發展，從108年到110年間，台積電資本額支出高達1.8兆，佔國內資本形成12%，對國內經濟發展重要性不可言喻。再從地緣政治來看，IC是高科技產業重要的零組件，包括美、日、德都希望取得自主供應鏈，台積電有完整的供應鏈，佔全球有著非常重要的地位。
曾銘宗指出，台積電到美國亞利桑那設廠，製程先是4奈米，預計2024年量產，2026年量產3奈米。韓國三星也在美國德州設廠，製程為5奈米，廠房在興建中。台積電的競爭對手英特爾，也在亞利桑那州，兩者相距約1小時車程，將製程4奈米和3奈米。
曾銘宗說，最重要影響在於，台灣半導體業界認為，台積電的良率將會被英特爾學走，也是最大獲利者，且英特爾薪資是台積電的3至5倍，員工就算是被綁約，但也不可能永遠待在台積電，等於是替英特爾訓練、培養人才。他痛批國民黨當年培養台積電，現在蔡政府卻將送走台積電？請蔡政府要做為台積電的後盾，拿出具體方案，留住台積電、留住護國神山。
國民黨立委費鴻泰表示，80年代台灣有兩位非常卓越的政治家孫運璿和財經重要專業人才李國鼎，當時擔任行政院的孫運璿，拜託財經大老李國鼎，從美國高薪挖來在德州儀器的張忠謀等人回國。張忠謀先在工研院創辦了聯電，1987年草創台積電，初期也面臨到人才不足的問題，並從美國挖角不少人才回到台灣。直到1994年，經過7年的時間，台積電成為上市公司。
費鴻泰說，台積電目前市值約4000億美元，相對於美國英特爾目前只剩下1100億美元，曾與台積電並駕齊驅的韓國三星，目前市值約在3052億美元，換句話說，台積電已經坐穩全球半導體龍頭地位。
費鴻泰指出，我國每年GDP約8千億美元，台灣半導體業的產出佔台灣GDP的20%，半導體出口占整體的逾三分之一。台積電近期宣布加碼到400億美金，投入4奈米、3奈米晶片生產，分別在2024年與2026開始生產，目前已經有1000位工程師赴美廠，預計到明年底將有2000位工程師赴美廠，到2026年台積電在美廠投入3奈米晶片後，勢必會從台灣其他半導體產業挖角。費鴻泰憂心，屆時台灣半導體人才流失，還會剩下甚麼？
費鴻泰進一步提到，美國在1987年以日本東芝機械違背「巴黎統籌委員會」協定，賣軍事相關產品到蘇聯，處罰東芝集團，將所有半導體產業專利讓給美國，從此東芝集團一蹶不振，日本半導體也就此殞落；另一個案例是法國阿爾斯通，2013年美國以其集團總裁印尼涉嫌商業行賄，再以「反海外腐敗法」對其公司重罰，迫使阿爾斯通集團與美國通用公司達成協議，收購其能源部門業務，瓦解這家世界級工業巨頭。
國民黨團副書記長謝衣鳯分析，台積電赴美設廠另一個原因在於，台灣生產環境惡化，半導體需要大量的水、電，台積電在蔡政府能源政策下，再生能源進度落後，仍要硬推非核家園，造成能源供應已經吃緊，缺電風險大增。另外，兩岸關係緊張，陷入敵意螺旋，蔡政府無法做為台積電後盾，不敢向美國說不，淪為親美籌碼，再加上疫情、烏俄戰爭造成全球供應鏈危機，地緣政治衝突升高。
副書記長吳怡玎表示，國民黨過去培養出台積電，而現在的民進黨不僅是送走台積電，甚至毀了台積電。台積電近期面對的不是技術、商業上的困境，而是政治因素。民進黨在九合一大選操弄「選舉晶片」，當時在高雄喊出「7奈米設廠」，結果，7奈米現在在哪裡？台灣台積電未來將面臨良率、製程、人才到底還在不在？仍舊操之在我？民進黨毀了台積電，也毀了台灣。