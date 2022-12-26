特企／屏東數位青創中心打造「OCEANBOX」 沉浸深海體驗
屏東縣團委會（舊址）自110年3月返還國有地及地上物予屏縣府後，歷經近2年的時間整修，縣府重新賦予老屋新生命，轉型成為「屏東數位青創中心」12月中舉行啟動典禮，由屏東前後任縣長潘孟安與周春米邀集創業青年們，藉由數位意象的箭頭游標，一同啟動屏東的數位時代。啟動儀式當天活動精彩多元，除了有吸睛的投影光雕秀，以朝陽門作為開場，串接屏東的過去與未來，以光影結合線條展現，象徵屏東數位時代即將開展。
中心開館首展即邀請ＷildAid野生救援與社團法人中華民國關懷生命協會，以及海洋委員會海洋保育署共同聯手，打造虛擬取代活體展示的「OCEANBOX」全沉浸深海體驗展。以數位青創中心出發，創造內容結合「海洋生物AR互動APP」與「360度環繞沈浸海洋體驗劇場」的互動式海洋教育展，讓觀眾有如置身海洋，屏東在地的大小朋友都能夠看見一般難得一見的5米大鯨鯊、鬼蝠魟、雙髻鯊等真實尺寸鯊魚。
這次展覽展期間全程免費，展期到明（2023）年三月初，希望透過數位視覺技術與互動，將守護海洋生態的觀念向大眾傳遞，實踐聯合國SDGs的國際永續行動，除了展覽，現場觀眾只要線上簽署「世界無翅宣言」並支持「無動物實驗行動」，即可獲得「海洋生物AR互動貼紙」！把海洋教育的感動帶回家，與身邊的親友一起體驗，用行動保護鯊魚，守護海洋，現場開放自由拍照錄影，希望觀眾可以一起加入保育鯊魚、守護海洋的積極行動！