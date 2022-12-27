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迎接疫後留學！海外學生考慮來台三大誘因曝

▲台灣國際文教創新交流協會今（27）日公布「2023國際招生藍海趨勢報告」，指出海外學生考慮來台留學的3大誘因。（圖／台灣國際文教創新交流協會提供）
▲台灣國際文教創新交流協會今（27）日公布「2023國際招生藍海趨勢報告」，指出海外學生考慮來台留學的3大誘因。（圖／台灣國際文教創新交流協會提供）

記者李琦瑋／台北報導

全球新冠肺炎疫情趨緩，國際交流逐漸恢復正常，沈寂許久的大學國際招生能量，是否也將回溫？台灣國際文教創新交流協會今（27）日公布「2023國際招生藍海趨勢報告」指出，台灣擁有高品質的教育、安全的求學環境、學習華語的機會等3大優勢，最吸引目前計畫出國的國際學生。

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「2023國際招生藍海趨勢報告」為台灣國際文教創新交流協會進行的年度報告，針對藍海線上教育展觀展的國際學生進行網路問卷調查，今年共計全球74個國家，超過2000位擬出國攻讀學位及學習華語的學生填寫。

報告顯示，相較到其他國家留學，台灣吸引國際學生的3大優勢為「高品質的教育」（26.4%）、「安全的環境」（15.4%）及「學習華語的機會」（13.1%）。此外，「合理可負擔的生活費用」（10.4%）及「多元文化的社會」（10.4%）也是受訪者考慮來台灣留學的原因。

至於境外學生預計攻讀的學位別，學士佔39%、碩士佔37%、博士佔9.7%、學習華語則佔14.3%。攻讀學位的前5大熱門領域，以商管領域最受歡迎，佔19.3%，農林漁業及獸醫居次，佔18.2%，其次分別為醫藥衛生及社會福利13.3%、工程製造及營建12.3%及資訊通訊科技12.3%。

報告顯示，海外國際學生出國前最想要了解的資訊種類，依序為「獎助學金」（36.4%）、「申請資訊」（25.4%）、「綜合資訊」（24.4%）、「課程資訊」（11.3%）及「其他」（2.5%）。

借調我國駐印度代表處擔任公使的國立中興大學教授陳牧民表示，就全球趨勢來看，國際學生出國仍以攻讀學士為大宗，若想鼓勵這群學生來台，能否提供更豐富多元的全英學程將是關鍵。

此外，針對吸引優秀印度學生來臺留學，陳牧民公使建議，印度學生對於歐美國家較為熟悉，對臺灣相對陌生，建議各大學及華語中心可先以交換生、短期遊學等方式，讓印度學生對於臺灣有更充分的認識，透過優良口碑，逐步建立自身品牌知名度。

另外，本次調查顯示76%的受訪者認為線上教育展較實體教育展更有助益，亦有近7成受訪者認為線上教育展較為便利。台灣國際文教創新交流協會執行長洪志衛表示，蔓延全球的新冠肺炎疫情，對國際學生運用網路與線上活動等管道搜尋留學資訊的行為產生深遠影響，台灣各大學校院與華語中心應強化網路招生資訊佈建，除了綜合型大學外，文法商、醫科及技職大學亦可妥善利用網路資訊分眾傳遞特性，鎖定目標學生族群，以突顯自身特色，做好準備迎接疫後加速回溫的留學量能。

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