善用數位科技　遠通電收守護弱勢交通族群

遠通電收與靖娟基金會，連續4年製作與推廣「兒童道安數位輔助教材」影片，今年除因應「停、看、聽、想」新口訣改版低年級「馬路這樣過、安全Ready Go」教材影片，也針對中高年級認識視野死角設計「騎乘注意Go、安全一定夠」同步推廣，教材上線首月，全台已有537所學校下載使用。
今年1至6月全台交通事故死亡人數，65歲以上的長輩就佔了3到4成。面對台灣快速成長的高齡人口、高齡交通事故死傷的持續攀升，遠通電收響應政府號召，與致力於翻轉高齡者印象的壯世代教科文協會合作，招募並培訓高齡路老師，不只深入各地鄰里、社區之中進行在地化的宣講，更促使長輩們開始學習利用通訊軟體、社群媒體，向自己的親朋好友分享道安資訊，增加銀髮族社群觸及率。
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另外，大眾普遍了解失去視力會造成安全上的隱憂，往往忽略了失去聽力，也會造成個人安全的盲點，因此遠通電收規劃明年投入聽損者交通需求的推廣，期盼透過與各輔具業者、社福團體的合作，提升聽損者用路安全，同時喚起民眾了解聽損者用路情境，發揮同理心提供正確協助。
遠通電收表示，除了致力提供全體國民最便捷、穩定的國道收費服務，遠通更重視所有用路人的平安。交通是社會運作的命脈，過程的安全是所有人共同的目標，任何一個交通事故都可能使一個家庭、一個團體一蹶不起，遠通會與全體用路人共同努力，持續推廣國內不論高齡、弱勢、學生、兒童等交通安全議題，期盼能為社會、交通環境盡一份心力。