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高雄科技廊帶夯　中信房屋加盟展店高雄蛋黃區！

▲高雄區域發展深具潛力，中信房屋澄清文山加盟店順勢加盟，投入房地產第一線。（圖／中信房屋提供）
▲高雄區域發展深具潛力，中信房屋澄清文山加盟店順勢加盟，投入房地產第一線。（圖／中信房屋提供）

生活中心/綜合報導

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▲文山生活圈連結文衡商圈、青年商圈、陽明商圈，且鄰近長庚醫院與澄清湖風景區，包含鳳山熱帶園藝試驗與大片公園綠地，輔以台灣國球澄清湖棒球場設置，可望吸引更多消費人口前來，讓商圈發展加入新活力，對地產帶來正面助益。
鳥松、文山生活圈位於鳳山核心地帶且連結三民區陽明商圈，區域發展具規模，近年伴隨台商回流與科技產業落腳南台灣，吸引不少外地人口移入，加上高雄長庚醫院醫護客層的龐大消費需求，促使生活圈的消費能力增加，有利該區生活圈持續成長。

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中信房屋澄清文山加盟店店長潘素珍認為：「本地生活圈的交通脈絡，環繞青年路、文衡路、建國路、澄清路等，對外交通道路發達，配合鐵路地下化設置正義快捷站，鄰近又有中山高交流道，近年拍板定案的捷運黃線也將經過澄清路，將是高雄發展的一大重點。」該生活圈連結文衡商圈、青年商圈、陽明商圈，且鄰近長庚醫院與澄清湖風景區，包含鳳山熱帶園藝試驗與大片公園綠地，輔以台灣國球澄清湖棒球場設置，可望吸引更多消費人口前來，讓商圈發展加入新活力，對地產帶來正面助益。

而在現今台商回流的態勢下，產業發展儼然已是造就城市經濟命脈的重要支柱，政府推動「大南方、大發展—南台灣發展計畫」，規劃南台灣科技S廊道，使高雄躋身全球重要半導體供應鏈之一，如今台積電要落腳高雄的計畫不變，未來科技城的居住需求必將外溢鄰近區域，也將對文山、鳥松、澄清區域帶來產業利多。店長潘素珍也透露，由於鄰近地區的生活圈都緊緊相連，商業氣息濃且連外交通系統發達，行政區面積大、人口紅利都促使該區域成為高雄房市成交的前幾名，剛性需求相對較大。

▲店長潘素珍表示：「公司行銷資源充足，加盟中信房屋對起步立足房地產幫助很大。」（圖／中信房屋提供）
▲店長潘素珍表示：「公司行銷資源充足，加盟中信房屋對起步立足房地產幫助很大。」（圖／中信房屋提供）
談到當初為何選擇加盟中信房屋澄清文山加盟店店長潘素珍認為，中信房屋的品牌力很高，而且對加盟店照顧有加，資訊流通快速且行銷資源充足，每個月的教育訓練都會聘起專業師資授課。尤其高雄地區民眾對中信房屋的同仁信任感和認同感接受度高，遇到像房地產這類高總價的資產往往會擔心受騙，店長笑著說：「用真心把客戶當成家人來經營，許多客戶一生只會買賣一兩間房子，可以幫助客戶完成夢想是很有價值的事，用好的態度去經營客戶，他們也會一直跟隨著你並帶來驚喜。」

面對全球資金退潮，房地產也受到景氣衰退的影響，對於現階段買房子是對的時間嗎？店長認為其實食衣住行是民生必需，有能力有看到喜歡的房產就該購入，就算升息短期會造成影響，但自用型住客不用太擔心，房地產終究是抗通膨的產品，店長特別推薦選擇透天戶型或是大樓，該類產品對於投資或是一般自住都是不錯的選項。

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