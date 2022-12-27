高雄科技廊帶夯　中信房屋加盟展店高雄蛋黃區！

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而在現今台商回流的態勢下，產業發展儼然已是造就城市經濟命脈的重要支柱，政府推動「大南方、大發展—南台灣發展計畫」，規劃南台灣科技S廊道，使高雄躋身全球重要半導體供應鏈之一，如今台積電要落腳高雄的計畫不變，未來科技城的居住需求必將外溢鄰近區域，也將對文山、鳥松、澄清區域帶來產業利多。店長潘素珍也透露，由於鄰近地區的生活圈都緊緊相連，商業氣息濃且連外交通系統發達，行政區面積大、人口紅利都促使該區域成為高雄房市成交的前幾名，剛性需求相對較大。
談到當初為何選擇加盟中信房屋澄清文山加盟店店長潘素珍認為，中信房屋的品牌力很高，而且對加盟店照顧有加，資訊流通快速且行銷資源充足，每個月的教育訓練都會聘起專業師資授課。尤其高雄地區民眾對中信房屋的同仁信任感和認同感接受度高，遇到像房地產這類高總價的資產往往會擔心受騙，店長笑著說：「用真心把客戶當成家人來經營，許多客戶一生只會買賣一兩間房子，可以幫助客戶完成夢想是很有價值的事，用好的態度去經營客戶，他們也會一直跟隨著你並帶來驚喜。」
面對全球資金退潮，房地產也受到景氣衰退的影響，對於現階段買房子是對的時間嗎？店長認為其實食衣住行是民生必需，有能力有看到喜歡的房產就該購入，就算升息短期會造成影響，但自用型住客不用太擔心，房地產終究是抗通膨的產品，店長特別推薦選擇透天戶型或是大樓，該類產品對於投資或是一般自住都是不錯的選項。