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蔡康永吐槽小S婚姻不溫馨！她泛淚急喊：老公對我很好

▲小S（左）、蔡康永合體掀起《康熙來了》回憶殺。（圖／翻攝小S IG）
▲小S（左）、蔡康永合體掀起《康熙來了》回憶殺。（圖／翻攝小S IG）

記者江芷稜/綜合報導

「康熙」合體果然犀利！主持人蔡康永最近受邀錄製小S節目《小姐不熙娣》，老搭檔互相吐槽不手軟，小S曬恩愛說家庭很溫馨，為了配合來賓，硬說老公許雅鈞不會帶小孩這類偏溫馨的故事，結果蔡回說小S婚姻有很多不溫馨的部分，把她逼急了，趕緊告白「老公對我很好！」

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▲小S曬出和蔡康永的合照，讓粉絲們暴動，以為要有新合作了。（圖／翻攝自小S IG）
▲小S曬出和蔡康永的合照，讓粉絲們暴動，以為要有新合作了。（圖／翻攝自小S IG）
大小S婚姻話題，始終是娛樂焦點，她以老公非娛樂圈內人士低調不回應，蔡康永在節目上提起，聊到家庭問題時，很難安排小S說話，來賓紛紛附和「感覺小S心中有很多故事」，蔡康永回頭看著小S笑問「妳跟我講，妳沒有內心落寞」？她立刻喊冤說「我很愛我公婆啊」，反被蔡康永將一軍「妳的婚姻是由公婆組成是不是？」她立刻反駁：「我老公對我也很好，我常講啊！」

▲被虧婚姻落寞，小S（左）開玩笑說「我很愛我公婆啊」。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）
▲被虧婚姻落寞，小S（左）開玩笑說「我很愛我公婆啊」。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）
小S作勢用手擦乾眼淚，逗樂現場來賓，她笑說，節目上聊到夫妻話題，女生經常會抱怨自己的家庭，只好配合大家聊點老公不會帶小孩的故事，屬於偏溫馨的類型，卻被蔡康永吐槽「妳老公很多不是偏溫馨的事可以講耶」，讓她無奈表示「沒有需要講啊」，還是語多保留。不過，說完玩笑話，蔡康永給老朋友主持表現打了滿分，稱讚小S在他心裡永遠100分以上，差點又讓她激動得很想哭。

▲小S（左）強調婚姻幸福，卻被蔡康永吐槽「妳老公很多不是很溫馨的事」。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）
▲小S（左）強調婚姻幸福，卻被蔡康永吐槽「妳老公很多不是很溫馨的事」。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）
這組金鐘搭檔難得重出江湖，小S形容有種熟悉又自在的感覺，只要蔡康永坐在身旁，就會覺得好放鬆，可以完全交給對方掌握節奏，只需要在旁搭腔；蔡康永則提議想主持老年人節目，等到兩鬢斑白、快要走不動再上工，但小S依舊青春貌美，若要一起主持，必須坐下好好聊，小S也認為他的想法前衛，頗有意願再度合體，重振《康熙來了》的氣勢。

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