巷仔內／役期恢復一年　軍事訓練役、募兵制失敗？

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在台灣民主化過程中，一方面透過裁軍不斷讓軍隊瘦身，也推動軍隊國家化有成。另一方面，藍綠兩黨的總統候選人都提出縮短役期的政見，主因在於役期超過2年，許多役男抱怨人生規劃被打亂，在軍中更是掃地、拔草、刷油漆浪費寶貴時間。而當時的兩岸氛圍趨緩，儘管共軍還是經常在台海周邊軍演，但是兩岸開放交流之後，台灣民意也多數認為中共不可能犯台。
普魯士軍事理論家克勞塞維茲曾指出「戰爭是政治的工具」，在台灣則可以說「兵役是選票的工具」。2000年民進黨陳水扁執政之後，將役期縮短為1年10個月；馬英九總統任內更是直接變成4個月軍事訓練役，搭配募兵制，維持17萬左右兵員。軍事訓練役之所以維持4個月，是因為憲法中規定男性有服兵役的義務，且4個月役期大專生可以利用2個暑假服完兵役，期盼結訓後可以成為合格的步槍兵。
不過，事與願違，2018年元旦開始實施的4個月軍事訓練役，扣除休假實際當兵只有3個多月，加上軍事審判法廢除後，役男更難以管教，讓役男的戰力不斷受到質疑。更糟的是，政府期望以募兵制的志願役官兵做為國軍主要戰力，但是受限於少子化與軍中留營條件不夠誘人，讓軍方面臨嚴峻的招募壓力，只好透過下修編現比，來美化募兵成效。
台灣役男只要當4個月的兵，讓國際大呼不可思議，周邊受到強敵威脅的國家，如南韓、以色列與新加坡都維持1年半以上役期，以色列甚至連女性都要當2年兵。作為台灣主要武器提供者的美國就質疑實施軍事訓練役的台灣，到底有沒有防衛的決心，因而不斷對政府施壓，希望能延長役期。
在今年2月俄烏戰爭爆發後，中國也同樣不放棄武力犯台，且軍事實力大幅領先台灣，兵役延長再度成為熱議題，也逐漸獲得共識。但是由於11月有九合一大選，導致執政的民進黨不敢在選前宣布兵役延長，怕年輕人選票流失。
九合一大選民進黨慘敗，國防部打算延長兵役遭綠營認為是敗選禍首之一，但是選後兵凶戰危情況並未消失，蔡政府仍持續面對美方壓力，只好在2022年底宣布兵役延長為1年，2024年開始實施，4個月軍事訓練役也將走入歷史。或許民進黨政府也希望在1年的公告期內能夠止血，避免在2024總統大選前才突然宣布，再度重挫選情。