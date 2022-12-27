5成3勞工曾遇求職詐騙　繳保證金、供銀行帳戶要提防

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而進一步問及財物損失時，有將近兩成受訪者慘遭金錢損失，另有兩成損失重要的個資，顯見詐騙集團手法不斷翻新，不僅詐取錢財，更覬覦可挪為洗錢人頭戶的個人銀行帳戶，求職者必須謹慎提防。
調查更顯示，有52.9%的受訪者及身邊親友在求職過程曾遇過奇怪及不合理要求，最常見的手法包括「被要求繳交保證金」41.6%、「被要求提供銀行個人帳戶」38.8%、「被要求提供身份證及健保卡證件」33.3%、「工作內容與面試所談不符」31.7%以及「被要求刷卡購買產品」22.2%。而會發生上述情況的求職管道，多半是透過網路社團52.7%及打工群組38.8%，提醒求職者，網路徵才資訊真假難辨，最容易誤踩求職陷阱。
1111人力銀行總經理張篆楷表示，針對詐騙犯罪猖獗，造成民眾求職恐慌，人力銀行堅守把關機制，杜絕不肖廠商「假工作真詐騙」伎倆。透過兩階段審核機制嚴格控管徵才職缺，在第一階段「審核廠商流程」部分，會先透過相關政府單位查詢是否有登記、查詢廠商是否有不良紀錄或投訴紀錄、查核公司行業別或營利項目與所刊職缺性質是否相符、搜尋該廠商有無相關負面訊息等七大機制層層把關。
在第二階段「網路上架把關」部分，客服團團會主動過濾可疑字眼的徵才訊息，包括高薪免經驗、設立在境外公司直接下架、工作地點是高風險地區、快速致富、包吃包住免打卡、輕鬆準時上下班、包機票免出錢以及出國輕鬆貸款等，採取先關權處置並且下架可疑職缺，後續再進行查核驗證廠商身份，以最高規的審核程序來確保求職過程安全。
張篆楷指出，網路平台缺乏把關機制，有心士人把工作內容包裝的輕鬆又高薪，造成求職者前仆後繼身陷險中， 1111人力銀行特地建置「求職防詐騙專區」，提供包括「破解求職陷阱」、「詐騙案例」、「嚴選職缺」、「防詐懶人包」，列舉實務上容易遇到的詐騙，並透過即將成立的求職防騙社群平台，歡迎有碰上疑慮的求職者，主動上社群發文分享自身經驗，呼籲社會大眾提高警覺。