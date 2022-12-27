香港「玉女始祖」葉蘊儀復出！《正義迴廊》演陪審團飆戲
由香港新銳導演何爵天執導、翁子光監製的電影《正義迴廊》，集結實力派演員楊偉倫、麥沛東、蘇玉華、林海峰及葉蘊儀主演，再造懸疑犯罪及法庭辯論經典！電影故事改編自2013年轟動全港的「逆子弒親案」，重現法庭上的精彩辯論對峙，以及寫實還原駭人凶殺慘案事發經過的橋段，《正義迴廊》裡的法庭審判橋段是一大重點戲份，從法官遴選陪審團、檢方律師雙方攻防辯論，陪審團員們對有罪、無罪激烈辯論，直至最後結案和判刑。
記者黃雅琪/綜合報導
電影《正義迴廊》片中9人陪審團故事線戲份相當重要，風靡80、90年代的香港「玉女始祖」葉蘊儀驚喜現身，她被監製翁子光的誠意感動，「戲癮發作」終於首肯演出。久未露面的葉蘊儀當年在節目中一句「我今年洗腳水（19歲）！」紅遍大街小巷，這次回歸大銀幕飾演陪審團，是一位退休教師兼家庭主婦，盡力恪守陪審團的義務和職責，代表著一般普羅大眾對司法的想像與詰問。
葉蘊儀曾於9年前客串青春歌舞電影《狂舞派》飾演顏卓靈的母親，相隔多年強勢回歸，翁子光表示葉蘊儀一開始並沒有一口答應，但他說：「其實演員都是有戲癮的，所以只要有好的理由，都有辦法把打動他們。」也認為有了葉蘊儀或周文健等資深演員加盟，就是電影好的開始。葉蘊儀在片中有一段長長的獨白，讓她有充足機會展現演技、過足戲癮，導演何爵天說：「她是我童年的偶像，拍這部片我想找自己喜歡的演員或好久沒有拍戲的演員。」