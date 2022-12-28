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提升減排效率！中鋼獲高市環保局優良智慧工地殊榮

▲中鋼公司新建煤礦封閉式建築營建工地，獲高雄市政府環保局優良智慧工地之殊榮。(圖／記者黃守作攝)
▲中鋼公司新建煤礦封閉式建築營建工地，獲高雄市政府環保局優良智慧工地之殊榮。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

中鋼公司新建煤礦封閉式建築營建工地獲高雄市政府環保局優良智慧工地之殊榮，由環保局副局長黃世宏頒發111年優良智慧工地獎給中鋼公司，由土木工程處處長李春雄代表接受，以資鼓勵，中鋼將持續朝成為更先進、更環境友善、更節能環保的精緻鋼廠邁進，為維護空氣品質貢獻心力，善盡企業社會責任。

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▲中鋼公司新建煤礦封閉式建築營建工地，獲高雄市政府環保局優良智慧工地之殊榮，由環保局副局長黃世宏(左)頒發111年優良智慧工地獎給中鋼公司，由土木工程處處長李春雄(右)代表接受。(圖／記者黃守作攝)
▲中鋼公司新建煤礦封閉式建築營建工地，獲高雄市政府環保局優良智慧工地之殊榮，由環保局副局長黃世宏(左)頒發111年優良智慧工地獎給中鋼公司，由土木工程處處長李春雄(右)代表接受。(圖／記者黃守作攝)
中鋼公司董事長翁朝棟表示，中鋼公司為精進ESG永續發展工作，追求環境管理與清潔生產之目標，近年來陸續推動各項重大環保改善工程，其中的新建煤礦封閉式建築工程案，於108年7月於廠區西南側原料儲存場開始施工，以儲放煉鐵製程所需的冶金煤。

▲中鋼公司新建煤礦封閉式建築營建工地，獲高雄市政府環保局優良智慧工地之殊榮。(圖／記者黃守作攝)
▲中鋼公司新建煤礦封閉式建築營建工地，獲高雄市政府環保局優良智慧工地之殊榮。(圖／記者黃守作攝)
翁朝棟說，中鋼煤礦封閉式建築工程共規劃興建34格料倉，第1期北半段(305公尺) 16格料倉工程已於去(110)年12月底完成，第2期南半段(430公尺)18格料倉工程興建中，預計於112年底完工後，整體防制粒狀物逸散效率將提高至98%，每年可減少粒狀物排放31.6公噸。

翁朝棟指出，為強化空污防制及提升減排效率，新建煤礦封閉式建築工程採用先進工程技術，新建長度735公尺、跨距128公尺、高度60公尺，相當於3座台北大巨蛋體育館規模的鋼構棚架封閉式建築，該建築南半段基樁打設及基礎工程的營建工地，獲高雄市環保局111年優良智慧工地之殊榮。

翁朝棟並指出，正在興建中的煤礦封閉式建築第2期工程之南半段基樁打設及基礎工程，是中鋼公司自行規劃，並委由集團子公司聯鋼營造承攬，由於中鋼公司已汲取第1期工程經驗，精進第2期施工規劃，營建工地管理擬訂短、中、長期施工動線及施作剛性路面，不僅於非動線區鋪設防塵網，以減少裸露地表面積，亦於南半段工區布設水線及灑水設施，減少粒狀物逸散。

此外，中鋼公司積極配合高雄市環保局推行營建工地智能管理政策，不僅於廠區周界設有空氣品質監測站，並於興建工程基地之上、下風處，設置微型感測器以連續監控空氣品質，並考量整體興建工程規模浩大，施工基地出入口也設置車牌辨識CCTV系統，進行運輸車輛智能化管理。

翁朝棟強調，中鋼公司基於「沒有最好，只有更好」的理念，不僅推動環保改善工程，亦秉持優於法規標準的精神，進行工程施作及營建管理，獲獎的煤礦封閉式建築營建工地，即導入相關智能監測及管理措施，因而獲高雄市政府環保局111年優良智慧工地之殊榮。

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