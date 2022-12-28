提升減排效率！中鋼獲高市環保局優良智慧工地殊榮

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翁朝棟說，中鋼煤礦封閉式建築工程共規劃興建34格料倉，第1期北半段(305公尺) 16格料倉工程已於去(110)年12月底完成，第2期南半段(430公尺)18格料倉工程興建中，預計於112年底完工後，整體防制粒狀物逸散效率將提高至98%，每年可減少粒狀物排放31.6公噸。
翁朝棟指出，為強化空污防制及提升減排效率，新建煤礦封閉式建築工程採用先進工程技術，新建長度735公尺、跨距128公尺、高度60公尺，相當於3座台北大巨蛋體育館規模的鋼構棚架封閉式建築，該建築南半段基樁打設及基礎工程的營建工地，獲高雄市環保局111年優良智慧工地之殊榮。
翁朝棟並指出，正在興建中的煤礦封閉式建築第2期工程之南半段基樁打設及基礎工程，是中鋼公司自行規劃，並委由集團子公司聯鋼營造承攬，由於中鋼公司已汲取第1期工程經驗，精進第2期施工規劃，營建工地管理擬訂短、中、長期施工動線及施作剛性路面，不僅於非動線區鋪設防塵網，以減少裸露地表面積，亦於南半段工區布設水線及灑水設施，減少粒狀物逸散。
此外，中鋼公司積極配合高雄市環保局推行營建工地智能管理政策，不僅於廠區周界設有空氣品質監測站，並於興建工程基地之上、下風處，設置微型感測器以連續監控空氣品質，並考量整體興建工程規模浩大，施工基地出入口也設置車牌辨識CCTV系統，進行運輸車輛智能化管理。
翁朝棟強調，中鋼公司基於「沒有最好，只有更好」的理念，不僅推動環保改善工程，亦秉持優於法規標準的精神，進行工程施作及營建管理，獲獎的煤礦封閉式建築營建工地，即導入相關智能監測及管理措施，因而獲高雄市政府環保局111年優良智慧工地之殊榮。