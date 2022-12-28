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房市／信義房屋推動社區一家、地方創生　員工也有感

▲信義房屋社區一家計畫支持的花樹銀行邀請信義房屋同仁復育台灣原生種，同仁皆有感積極參與。（圖／NOWnews資料照片）
▲信義房屋社區一家計畫支持的花樹銀行邀請信義房屋同仁復育台灣原生種，同仁皆有感積極參與。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

「企業存在的目的是為了讓社會更好！」信義企業集團創辦人周俊吉日前參與天下雜誌「聽天下永續會」podcast專訪提到，社區一家計畫18年的點滴日常，不僅支持368鄉鎮社區營造組織茁壯，去年更成立台灣地方創生基金會，1年來已集結140個創生團隊，協助對接資源，並發布地方創生體檢報告，為台灣創生環境診斷痛點、找解方，讓台灣更好。

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2004年信義房屋開始社會實驗行動方案「社區一家」計畫，資助民間改造社區，讓家的概念擴及社區，18年來，全台368鄉鎮都來提案，甚至不論國籍，都願意為台灣付出心力。

周俊吉表示，社區一家的點滴日常，獲得同仁高度認同，「每年的永續志工比演唱會門票還難搶」社區一家計畫支持的彰化花樹銀行邀請同仁復育台灣原生種、野放皇蛾，每年的名額有限，只要一開放報名，同仁戰戰兢兢守在電腦前，就怕手速、網速比人慢錯失機會；信義房屋集賢會會長王九思表示，「這是比賺錢更有意義的事情」到偏鄉服務，獲得的心靈富足，讓他可以轉換為工作的正面能量，一起讓台灣這片土地更好。

不僅如此，社區一家計畫也讓客戶很有感，社區一家計畫支持的巫婆媽媽沈采蓉不僅在社區說故事，維繫當地居民情誼，更免費教導有興趣的人如何說故事，去年信義房屋全台30名房仲在線上聽他的說故事技巧，學得心法後，進而在社區服務向客戶小孩說故事，不僅增進親子互動，也從故事中去引導孩子對地球的永續作為，教育從小扎根；過去志工活動也曾帶客戶至雲林古坑國小採橘義賣，不僅幫助當地果農，所得也用於偏鄉教育，信義房屋同仁除了協助採收，更認購橘子給客戶，讓客戶為幫助當地居民盡一份心力。

去年信義房屋40周年創立台灣地方創生基金會，希望在社區一家多年基礎下，為社造組織建立商業模式，為台灣創建一個生生不息的地方創生生態系。
適逢台灣地方創生基金會成立一周年，發表首份地方創生體檢報告，針對全台地創團隊針對組織樣態、服務內容營收、營運願景、疫情挑戰、政府資源五大面向進行調查。

調查發現，超過三分之一的團隊成立時間在5年內，佔受訪團隊的35.1％，成立時間為6-10年，占29.8％，正顯示創生團隊多為新成立組織，而創生團隊不限年輕人參與，負責人65歲以上佔24.2%，以「全齡共創」為特點，

此外，團隊提供的產品與服務前三大排名為「觀光旅遊規劃」、「農產品整合行銷」、「環境教育、友善農業」，多顯現獨特在地性；而在發展痛點上，人才與資金是關乎企業永續發展的兩大關鍵資源，調查中顯示，有7成的創生團隊認為最大的營運困境為「人才不足」，如何留才與吸引人才，也將成為台灣地方創生基金會下一階段的工作重點。

信義房屋表示，去年在疫情嚴峻之際成立台灣地方創生基金會，就是希望與政府資源互補，集結民間關注地方創生的力量，此份報告對政府未來政策發展、了解地創樣貌或是提供地創團隊營運規劃，甚至企業ESG投入策略，都可找到多元解方。

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