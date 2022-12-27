許瑋甯2分鐘片太會親！陳昊森《第9節課》霸氣進攻吻不停
許瑋甯、陳昊森在愛奇藝校園劇《第9節課》大談禁忌師生戀，親密戲場面不斷，劇中陳昊森幻想與許瑋甯在家滾床單、在西點社團教室鋼琴上熱吻，但多是陳昊森腦中的幻想畫面，網友嘆：「什麼時候才是真的？」最新一集2人終於第一次發生關係，長達2分鐘的激情片段，陳昊森吻遍許瑋甯上半身，雙唇從肚子滑向胸部、頸肩，纏綿又浪漫的互動，讓觀眾大飽眼福。
記者羅凌筠/綜合報導
最新劇情演到陳昊森的媽媽尹馨當過許瑋甯爸爸曾少宗的小三，許瑋甯在被激怒的情況下，差點帶陳昊森在Motel發生關係，陳昊森誤以為被許瑋甯當成報復工具，傷心欲絕，卻又在得知許瑋甯被學校開除時，正視自己已深深喜歡上老師的心情，衝到許瑋甯家樓下在雨中浪漫告白，兩人終於確認彼此心意，關係超進展，直接一路吻上樓，發生了第一次關係。
陳昊森甜笑說出：「跟妳說一個好消息，我滿18歲了。」引人無限遐想，網友紛紛表示導演太會拍，在特寫鏡頭下，許瑋甯吹彈可破的皮膚、衣不蔽體的身材簡直太美。沒想到劇情卻急轉直下，馬上又讓2人面臨新考驗，陳昊森和許瑋甯陷入疑似親姊弟的身世疑雲，讓網友驚呼「這反轉也太強」、「資訊量好大」、「搞得我好亂」、「千萬不要是弟弟拜託」。