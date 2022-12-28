腳冷只懂穿襪子？教授「多塞張紙」升溫8℃ 保暖有感
近幾天氣溫回升，可今（28）日起東北季風增強，在與台灣附近增多的水氣相互影響下，接下來幾天北部及東半部等地區易有降雨發生，轉成濕涼的天氣型態。在這樣的天氣中如何保持溫暖是一大課題，日本東京明醫療大學川嶋朗教授就曾提出妙招，只要將「1物」放入鞋內，腳掌溫度能提升約8度，相當神奇。
編輯中心/綜合報導
據《早安健康》報導，日本東京明醫療大學川嶋朗教授表示，多數人為解決腳趾冰冷問題，通常第一步是套上厚重的襪子，但事實上效果不佳。若想保持腳尖溫暖，川嶋朗教授建議可在鞋子中塞入一張與鞋面同寬的鋁箔紙，並完整包覆腳掌前端，因為鋁箔具鎖住溫度及傳導熱度之特性，穿上後能提升腳底溫度約8度。
若認為單套鋁箔紙不舒服，也不妨在套上一層襪子。此外，按摩腳上的湧泉穴、腳趾頭及旋轉腳踝，也能有效促進腳部血液循環，進而增加保暖效果。
日本TBS電視台節目《這樣有什麼差別？（この差って何ですか？）》還曾測試圍巾最佳禦寒圍法，實驗發現「環扣式圍法」能讓體溫上升將近2-3度。環扣式圍法需先將圍巾對折一半，並掛在脖子上，讓兩邊等長，再撐開圍巾對折處，將圍巾兩處尾端放入洞口之後調整即可，如此一來可以圍出4層厚度，脖子被最多布料保暖。（編輯：李惠婷）