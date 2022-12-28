倒數13天退伍！役男遭砲管重擊亡 連長過失致死獲緩起訴
陸軍第8軍團裝甲564旅義務役士兵24歲的全若堯，今年7月21日在屏東三軍聯訓基地進行戰車鑑定保養作業時，不慎被砲管重擊壓傷，當場失去生命跡象，送醫搶救後傷重不治。屏東檢方今天偵結起訴，認定部隊的胡姓連長未依規定，讓常備兵役軍事訓練役男執行需具證照或簽證之勤務，涉過失致死罪。但考量胡連長是一時失慮，且已與家屬和解，經被害人家屬同意後，予以緩起訴處分。
編輯中心/綜合報導
回顧本案，陸軍第八軍團裝甲564旅，7月21日在屏東三軍聯訓基地進行聯勇操演，當日上午8時10分許執行「主官裝備檢查暨妥善率鑑定」，胡姓連長卻違規派遣全男進行戰車保養工作，結果戰車砲管不正常運動，砲塔瞬時大幅度上仰，砲尾環重擊全男，導致全男傷重不治。
根據去年頒布的「軍事訓練通報第23號」，明定常備兵役軍事訓練役男服役期間，僅能執行警衛勤務、訓場維管等非高風險性工作，胡姓連長明知規定，卻仍派遣全男協助戰車保養勤務，顯有過失，涉嫌過失致死罪。
不過檢方指出，考量胡姓連長並無前科，且已與被害人家屬達成和解，被害人家屬同意予以被告緩起訴處分，胡姓連長應向公庫支付新台幣10萬元，以勵自新。（編輯：倪浩軒）