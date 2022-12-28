非「新故鄉」！柯文哲基金會正名「台灣眾望關懷基金會」
卸任台北市長一職的民眾黨主席柯文哲，備戰2024年總統大選，除了設立自己的總統競選辦公室外，傳出也將成立自己所屬的基金會，以便未來進行募款。而日前一度傳出柯文哲的基金會將取名為「新故鄉」，不過今（28）日上午柯文哲辦公室方面則出面否認，表示柯文哲基金會將正名為「財團法人臺北市台灣眾望關懷基金會」。
記者丁上程／台北報導
柯文哲在卸任台北市長一職後，先是返回台大醫院報到。而為了挑戰2024年總統大選，柯文哲也成立了自己的競選辦公室，而成員方面多數為市府團隊組成。至於基金會方面，柯文哲日前接受媒體訪問時也透露有在籌備，並交由自己的同學、北捷董事長李文宗打理，為的就是希望在未來打選戰時，能夠有管道能夠進行募款工作。
對於基金會名稱，柯文哲當時並未透露，不過近日有媒體報導，柯文哲的基金會將取名為「新故鄉」引發各界討論。對此柯辦發言人陳智菡今日上午則表示，外界所關心之柯文哲相關基金會，正確名稱為「財團法人臺北市台灣眾望關懷基金會」，基金會以社福暨弱勢關懷為宗旨。部分媒體指稱為新故鄉基金會實為錯誤報導。
陳智菡強調，針對「新故鄉」一名，另有「台灣新故鄉智庫協會」，是由一群認同柯文哲理念之學者所成立，將提供國政相關建言，兩者成員不同、目的不同，為台灣貢獻心意一致。