新北藍綠議員遭提當選無效　雙喊相信司法會還清白

新北地檢署今（28）日依涉違反公職人員選舉罷免法，起訴涉賄的國民黨籍新北市議員蔡淑君，與民進黨新北市議員黃俊哲的父親黃忠信及辦公室主任唐龍輝，並對連任的2人提起當選無效之訴。對此蔡淑君強調，幫社區鋪設地磚、修剪花木等修繕工程，並無對價關係，純粹民代服務常態案件，就是「慣例」協助鄰里而已；黃俊哲服務處人員則表示議員本人並未被檢方約談，卻被檢方提起當選無效之訴，不合情理，將和律師研議對策後，再對外說明。
記者吳嘉億／新北報導
蔡淑君發表2點回應，表示對於遭到起訴感到相當驚訝，指出檢察官對「為民服務」的見解有誤，這其中並無對價關係，純粹民代服務常態案件，甚至在自己還沒參選前，就是「慣例」協助鄰里。
蔡淑君接著說到，當天是突然被帶到地檢署，事後還有準備相關的資料要補充給檢方，尚未再說明，檢察官僅靠訊問一次就倉促結案，之後相關補充資料會交給地院法官，相信司法會還清白。
先前時代力量立法委員王婉諭等人前往新北市地方法院，針對黃俊哲一案提起當選無效之訴，黃俊哲在聲明中表示，林女、唐男與砂鍋魚頭事件，絕對與選舉一事無關，也無任何與大選相關的宣傳品、名片，更無任何囑託、請託，強調該事件乃選區內競爭製造出的冤假錯案，相信司法最後會還給當事人一個清白。