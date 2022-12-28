兵役延長查照改審查　藍委當面酸邱國正：不被柯建銘信任

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴士葆向邱國政表示，這麼大的案子，網路上都在討論，執政黨黨團要把你拉下來審查，以政治角度這是「另類倒閣」，賴士葆還直言，「若今天如果我是你，我就辭國防部長了，我推出來的東西既然執政黨立委打槍，還拉下來審查」，呼籲當個有骨氣的部長，應該辭官表達抗議，很少執政黨提議拉出來審查，通常都是在野黨所提。
蔡英文昨在記者會上聲稱，延長是非常艱難的決定。賴士葆也質疑，執政黨受到美方壓力，對延長消息美國在台協會（AIT）今就發文表達支持，非常關心；其次，國防部早在11月就定案，是因為選票考量才不敢提。
對於教育部研擬，大學生利用寒暑假分期當兵。賴士葆諷刺，這是「山寨版」兵役延長，大學生竟可寒暑假去當兵，像是成功嶺戰鬥營，四年每年3個月共12個月，他認為當兵是連貫的，訓練完下部隊演習通通要，怎會來一個寒暑假去一下？這相當奇怪，非專業而是政治設計。
邱國正則回應，不管在任何職務，他帶領工作團隊都強調不要操控媒體、民代，不可能操控從備查變審查，不推拖且也沒有建議。他提到，寒暑假當兵並未定案，還再跟教育部、內政部討論中，很多細部問題要制定，且大專有很多自主性，就連教育部都不會規定要怎做，何況他們也不能幫教育部代言。
最後，賴士葆向邱國正呼籲，應拜託柯建銘，不要將兵役延長案拉下來審查，並質問若審查敢不敢辭官？代表柯建銘並不信任，還拖大家和自己人下來，「我呼籲你要這樣對老柯這樣講，請柯建銘行行好，不要把我拉下來。」
邱國正笑說，他沒有辦法操控民代，每個人都有期待結果能美夢成真，但何必做這個期待？會往好的方面努力。