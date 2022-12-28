廖允杰曝「敖犬聚會帶空姐女友」 拒絕與好友另一半深交
《全明星運動會》第四季將於明年一月迎來總冠軍賽，第二季的學長廖允杰、曹佑寧和林敬倫，今（28）日一起出席創世基金會公益活動，談及途中加入第四季的敖犬，身為昔日「棒棒堂」隊友的廖允杰，笑說不會刻意以學長的身分給對方的建議，至於敖犬剛認愛的網美空服員FaFa（發發），他也低調地說：「我從不跟好友的女友太熟。」
記者侯家瑜/台北報導
廖允杰坦言這次敖犬加入《全明星4》，剛開始得知後有些錯愕，笑說：「我不知道他哪一個專項可以進去。」還擔心他40歲的年紀跟不上其他年輕人，回歸紅隊的曹佑寧也表示，雖然敖犬沒有特別拿手的項目，但他也會想盡辦法幫助團隊，給人「穩定軍心」的感覺。事實上，敖犬先前受訪時，就有透露自己體力不及其他隊員，但還是不忘把「國小拿過躲避球賽冠軍」一事，掛在嘴邊。
身為《全明星》的前輩，廖允杰謙虛表示不敢給敖犬建議，因爲每一季都有它的故事，也透露敖犬是一個很拚的人，只擔心他拚過頭，但還是很替他開心。至於敖犬認愛沒多久的網美空服員FaFa，廖允杰表示已經見過對方，且敖犬聚會通常會攜伴，但不清楚他們是否有結婚計畫，因為自己本身也不太會跟朋友的女友，有太多互動或是深交。