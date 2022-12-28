小甜甜被教會爆料私生活有問題　蔡康永也看不下去說話了

廖允杰曝「敖犬聚會帶空姐女友」　拒絕與好友另一半深交

▲廖允杰（中）曝敖犬聚會都會帶上女友，左為曹佑寧、右為林敬倫。（圖／記者侯家瑜攝）
▲廖允杰（中）曝敖犬聚會都會帶上女友，左為曹佑寧、右為林敬倫。（圖／記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜/台北報導

《全明星運動會》第四季將於明年一月迎來總冠軍賽，第二季的學長廖允杰、曹佑寧和林敬倫，今（28）日一起出席創世基金會公益活動，談及途中加入第四季的敖犬，身為昔日「棒棒堂」隊友的廖允杰，笑說不會刻意以學長的身分給對方的建議，至於敖犬剛認愛的網美空服員FaFa（發發），他也低調地說：「我從不跟好友的女友太熟。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲曹佑寧（左起）、廖允杰和林敬倫出席公益活動。（圖／記者侯家瑜攝）
▲曹佑寧（左起）、廖允杰和林敬倫出席公益活動。（圖／記者侯家瑜攝）
廖允杰坦言這次敖犬加入《全明星4》，剛開始得知後有些錯愕，笑說：「我不知道他哪一個專項可以進去。」還擔心他40歲的年紀跟不上其他年輕人，回歸紅隊的曹佑寧也表示，雖然敖犬沒有特別拿手的項目，但他也會想盡辦法幫助團隊，給人「穩定軍心」的感覺。事實上，敖犬先前受訪時，就有透露自己體力不及其他隊員，但還是不忘把「國小拿過躲避球賽冠軍」一事，掛在嘴邊。

▲敖犬挺40歲體力參戰《全明星4》。（圖／台視、三立提供）
▲敖犬挺40歲體力參戰《全明星4》。（圖／台視、三立提供）
身為《全明星》的前輩，廖允杰謙虛表示不敢給敖犬建議，因爲每一季都有它的故事，也透露敖犬是一個很拚的人，只擔心他拚過頭，但還是很替他開心。至於敖犬認愛沒多久的網美空服員FaFa，廖允杰表示已經見過對方，且敖犬聚會通常會攜伴，但不清楚他們是否有結婚計畫，因為自己本身也不太會跟朋友的女友，有太多互動或是深交。

遭批「跟著教會霸凌妻」　小甜甜老公：我的責任是導正她

敖犬認愛4個月瘋狂放閃！「空姐女友」超仙側面照曝光了

敖犬遭爆「與棒棒堂不合」？王子留言揭內幕：看照片就知

敖犬挺40歲體力參戰《全明星4》　曹佑寧、潘君侖回歸

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀