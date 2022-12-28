新北耶誕化身雪白之城　盤點多個雪景及冷感美拍裝置！

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市民廣場上除了有讓人耳目一新的光雕投影，迪士尼動畫《冰雪奇緣》中萌翻天的雪寶將登上最受歡迎的地標耶誕樹，雪寶是深受大小朋友喜愛的角色，讓廣場充滿愛與快樂！廣場以北歐雪國為主題的市集裝飾著各種耶誕元素及燈飾，營造浪漫溫馨的冬季氛圍，搭配周邊繽紛多彩的燈飾，點綴新北最燦爛浪漫的夜晚，且在光雕投影播映後，滿天的雪花從天而將，市民廣場搖身一變成為浪漫感滿點的「雪白之城」！
主燈秀時間：每日 17:30-22:00 每整點、半點一次
下雪時間：主燈秀播映後
府中燈區 Xmas 新北好遊趣
首先介紹的是位於府中捷運站對面的「Xmas 新北好遊趣」，以新北市觀光品牌「青春山海線」及「淡蘭古道」之景點特色融入雪白之城為設計概念，包含舊草嶺隧道外牆、薑餅女王頭及Q版富貴角燈塔等元素進行設計，彷彿大型新北市風景特色都包裝在聖誕禮物盒，帶來滿滿驚喜!除此之外，還有最可愛的耶誕城吉祥物「桑塔熊」出現在展區各個角落，每面展牆皆是不同的美拍點，除此之外，此區還有雪花飄落府中，帶給民眾滿滿的冬季喜悅！
亮燈時間：17:00-24:00
隧道內部體驗時間：17:00-22:00
下雪時間：每日 17:30-22:00 每整點、半點一次
Iceberg
從府中捷運站二號出口一出來，就可抵達Iceberg所在，一座超大的冰山映入眼簾！這座由大型氣膜塑造而成的冰山，是特別加入智慧燈控系統的裝置藝術。民眾一進到冰山裡，透過感應裝置，便立刻點亮冰晶一般的燈光以及啟動低溫排風系統，猶如置身雪國中的冰山洞窟，而藉由冰山的裝置藝術，希望能讓民眾感受極地美好的同時，更能親身體會極地生態並了解保護自然環境的重要性。
亮燈時間：17:30-24:00
站前廣場「北極雪」
來到站前廣場數千顆雪白燈飾妝點而成的「銀白之森」燈區，最受歡迎的是坐落於正中間、積雪皚皚的白色小屋，是大小雪人還有北極熊的家；垂墜的燈串，彷如北極星光點點閃耀，真的非常的療癒人心，並且在廣場拍拍照、吃吃美食之時，還能有初雪從天而降，帶給民眾浪滿氛圍。
亮燈時間：17:30-24:00
下雪時間：每日 17:30-22:00 每15分鐘一次
水晶球屋
球形小屋披覆著銀色的光芒，如同水晶屋子一樣美麗，走入其中，可以感受到零下的體感溫度，記得要穿保暖一點避免著涼囉！
新北歡樂耶誕城活動持續至明（2023）年1月2日，歡迎民眾前往各個雪景、冷感裝置，享受置身於雪白之城中，和家人、朋友及伴侶一同度過美好的冬日時光！更多「2022新北歡樂耶誕城」相關訊息，請上新北市觀光旅遊網、活動官網或新北旅客粉絲團查詢。