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水資源循環再利用！中鋼穩定生產用水勵行節水管理

▲中鋼公司勵行節水管理及回收水再利用工作，推動多項工程，以降低原水耗用。(資料照／記者黃守作攝)
▲中鋼公司勵行節水管理及回收水再利用工作，推動多項工程，以降低原水耗用。(資料照／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

中鋼公司為穩定生產用水，以水資源循環再利用，勵行節水管理，成效卓著，將持續努力，以節約用水(REDUCE)、多層次排放回用(REUSE)、循環處理再利用(RECYCLE)、新興水源取代原水(REPLACE)之4R策略，來推行各項節水方案與措施，以實踐循環經濟，善盡社會企業責任，創造和諧共贏的產業發展環境。

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中鋼公司董事長翁朝棟表示，近年來，由於氣候變遷，造成水環境急遽變化，澇旱發生交替越趨頻繁，水資源永續使用已是世界各國面臨的重大挑戰，而鋼鐵業製程需大量原水使用於冷卻、抑塵、除銹、潤滑、水封及水淬等用途，一旦缺水而影響生產正常運作，將不利於下游用鋼產業發展。

▲中鋼公司勵行節水管理及回收水再利用工作，推動多項工程，以降低原水耗用。(資料照／記者黃守作攝)
▲中鋼公司勵行節水管理及回收水再利用工作，推動多項工程，以降低原水耗用。(資料照／記者黃守作攝)

 
因此，鋼鐵廠水資源管理的重要性不言而喻，而為避免缺水危機，中鋼多年來勵行節水管理及回收水再利用工作，推動多項工程，以降低原水耗用，穩定生產用水，近年來，中鋼重要節水案例，包括廠內廣設廠房屋頂雨水收集回收設施、廢水純化場RO濃水回收再利用、轉爐廢熱回收改造減少熱負荷、鼓風機更新為高效率轉子，以減少冷卻水耗用等，大幅降低限水時期對於自來水之需求，製程用水回收率已高達98.4%，廠內循環水系統可逐級使用5至6次。

翁朝棟指出，鋼鐵生產製程中需要大量用水進行降溫、洗塵與除銹，一旦缺水不僅影響產量，嚴重時會損害設備，只要缺水或管線出現問題，甚至颱風造成自來水太混濁，對於中鋼的生產將會帶來影響，致為了確保用水無虞，中鋼持續精進水資源管理，朝擺脫單一自來水源，開發新興水源而努力，並成為全國第一個響應使用「鳳山溪污水再生使用示範案」之再生水用戶。

▲中鋼公司廠區水面型太陽能光電系統，在光電板底下為中鋼導入之鳳山溪再生水，致水面上下都意涵中鋼重視環境永續及善盡企業社會責任。(資料照／記者黃守作攝)
▲中鋼公司廠區水面型太陽能光電系統，在光電板底下為中鋼導入之鳳山溪再生水，致水面上下都意涵中鋼重視環境永續及善盡企業社會責任。(資料照／記者黃守作攝)
他說，中鋼自2018年8月起廠內開始導入鳳山溪都污再生水，2021年12月再導入臨海都污再生水，中鋼每日再生水的使用量已達6.1萬公噸，約佔中鋼整體用水量的50%，統計去年一整年，中鋼總計導入約1,620.5萬噸的鳳山溪及臨海再生水，相當於4.6座鳳山水庫之儲水量，除提高中鋼用水的穩定度外，也讓中鋼逐步朝多元水源之目標邁進。

翁朝棟並指出，中鋼在面臨台灣因氣候變遷可能遭遇的缺水旱象，除了持續落實循環用水、使用再生水外，也在必要時刻規劃各項節水措施，包括停用非生產用水(游泳池、洗車用水、魚池、噴水池等)、廠區綠化用水與路面洒水改用回收水等，以致力水資源管理。

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