蔡詩芸為節目化身「嘻哈女帝」　浮誇造型被虧像比莉

三立、MTV節目《大嘻哈時代2》將於明年1/7日起正式推出，評審陣容包括蔡詩芸、迪拉胖與陳星翰，主持群也找來電視、YouTube都頗受歡迎的阿達、美麗本人、賀瓏和嗩吶。
記者侯家瑜/綜合報導
《大嘻哈時代2》特別拍攝3支又潮又逗趣的宣傳影片，阿達、美麗本人、賀瓏、嗩吶想拜師成為嘻哈天團，率先拜訪蔡詩芸，讓定位不明的他們可以找出自己的Style，蔡詩芸一句幽默的「你哪位」非常搞笑，第二支拜訪陳星翰，4人鼓起勇氣把Demo拿給他聽，但未料竟被打槍，第三支則找到迪拉胖演出，給4人震撼教育，光一句「只有把你們全身奉獻給嘻哈，Hip Hop 才會幫助你」一語道出嘻哈精神。
蔡詩芸在拍攝過程中，整體造型頗有嘻哈女王架式，頭頂粉紅色帽子十分前衛，她笑說：「有發現網友說自己的造型像比莉姐。」這次拍攝造型比較浮誇，但她私下偏愛丹寧、帥氣的造型，不會像影片中穿戴粉紅色配件或衣服，笑說畢竟是媽媽了，有時去「寶寶」相關的場所，戴這麼鮮豔的帽子好像不太適合，「當天天氣很熱，戴帽子狂流汗，而且在車上拍攝，4個大男生擠在後座真是辛苦他們了！」
談及第一次接下評審工作，錄影至今面對近百位饒舌歌手，蔡詩芸強調每一集都會有讓自己印象深刻的選手，而隨著錄影次數增加，每一集都要淘汰大批參賽者，蔡詩芸表示讓她十分捨不得，每次錄完影心情都很沉重，「不過在比賽過程，有看到大家越來越進步，嘻哈作品會越來越好。」