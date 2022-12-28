吳慷仁家中藏「大咖女神清涼床照」！自豪：滿滿膠原蛋白
40歲男星吳慷仁，演過多部知名戲劇，也因對演戲的執著與熱情，讓他成功在2016年以《一把青》奪下最佳戲劇節目男主角，成為金鐘視帝。此外，熱愛分享生活時事的他，今（28）日就在家裡找到粉絲送給他的剪貼簿，卻也意外曝光女神的清涼床照。
娛樂中心/綜合報導
吳慷仁今日在臉書發文表示，在整理家的時候，意外發現非常具有意義的禮物，「好久以前粉絲製作給我的剪貼簿，裡面真的是…滿滿的膠原蛋白…」原來裡面都是吳慷仁年輕時期，與多位大咖演員，包含許瑋甯、尹馨、陳庭妮等人的戲劇照，「但是跟好多好多大明星合作過喔，自己臭屁。」
卻也讓他頓時有些感傷，「Ps.曾經寫信給我的朋友，我將你們的信回收嘍，看過了，也保留了一段時間，將它們環保再利用唄～謝謝你們寫給我的每一封信，暖暖的～」貼文曝光後，孫協志、趙小僑、高英軒都來留言朝聖，「我們那時候真的是好可愛，但是好累」、「有我欸~」、「以前別人會叫我慷仁哥，我也真是沾光。」
據了解，2007年以《沿海岸線徵友》出道的吳慷仁，就憑著2009年《下一站，幸福》走紅，後來陸續在多部戲劇參與演出，包含《田庄英雄》、《真愛找麻煩》、《麻醉風暴》、《一把青》、《我們與惡的距離》、《斯卡羅》、《華燈初上》等，也常演出不同風格的角色，奠定戲劇男神的地位，也讓觀眾看到吳慷仁對演戲的敬業與執著。（編輯：詹鎰睿）