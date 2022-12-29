足球／內馬爾雙黃退場　姆巴佩造罰球絕殺誓言幫PSG奪冠

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此役內馬爾在第13分鐘就利用自由球幫助隊友破門，幫助PSG首開紀錄，然而下半場開踢後，他在2分鐘內皆連因為在帶球時打中對方臉部以及假摔而領到2張黃牌，而被裁判給罰下場。
不過好在球隊還有姆巴佩在，他於比賽第95分鐘突破進入到禁區，被Gerzino Nyamsi給撞倒，裁判給了PSG點球，由他本人操刀打進，幫助球隊最終以2:1拿下勝利。
姆巴佩本場比賽還在調整狀況，7次過人僅有一次成功，但仍為球隊打進了致勝球。算上這一場，他本季在法甲已經打進13球，並送出2次助攻。
賽後被問到這一次罰球和世界盃的罰球哪個壓力更大時，姆巴佩笑說：「兩者都很大！但當下的情緒以及背景有點不同。在世界盃上我們最後輸了，我知道今天這次的罰球能帶給球隊勝利，但世足那時則不能確定，所以它們有點不同。」
世界盃結束後立刻就返回聯賽進行訓練和比賽，姆巴佩坦言還不能放下世足失利的傷痛，但透過和PSG的球迷、隊友、教練一起取得勝利，心理上總是能比較好受一些。
另外，他也表示其實在世足前就有和教練團溝通過，無論勝負都會很快回歸到球隊，畢竟他們還有重要的目標要去完成，「我想帶來的訊息很簡單，重回巴黎聖日耳曼是新的開始，我決心將所有獎盃帶回球隊。」