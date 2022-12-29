跨年飯店爆漲！4倍價9680住一晚 網酸：窮人只能去日本
2022年只剩下最後兩天，不少人都安排跨年活動要出遊迎接美好的連假，不過由於近期剛解封，出國票價並不是那麼便宜，不少民眾都會規劃國內旅遊，但沒想到詢問房價之後，竟然有業者悄悄哄抬價格，且對比跨年前的平日價格之後，竟然足足漲價4倍，引起廣大話題。
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書「爆廢公社」貼文指出「跨年要出去玩想說問看看房間，沒想到這個價差.......」只見貼出的對話，網友先詢問跨年期間住宿的價格，以及是否有空房可以預訂；而業者則回應「31號還有雙人房可以預訂，但因為是特殊節日，所以一個晚上是9680元喔！」
網友好奇的詢問「那麼平日的雙人房每晚價格是多少呢？」業者則也大方不避諱的回答「2500」讓該網友相當傻眼，因為跨年緣故，一間普通的房間竟然從2500翻漲到接近4倍，令人無法接受。
貼文一出，不少網友紛紛回應「就說你們這些窮人快去日本玩，傻子才國旅」、「台灣旅遊真的是不要怪大家不支持，隨便哄抬價格真的在鬧」、「在台灣假日玩個三天兩夜的錢真的是可以出國玩了」、「窮人只能去日本玩沒聽過喔？」、「趁機哄抬價格真的有夠可恥，然後整天哭說國旅景氣差」。（編輯：張嘉哲）