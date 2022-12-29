NBA／詹皇砍27分無用 湖人客場不敵熱火戰績持續下探
少了明星大前鋒Anthony Davis的洛杉磯湖人，今(29)日在客場對決邁阿密熱火，雖然「詹皇」LeBron James得到27分9籃板6助攻，但球隊攻防表現皆不如對手，終場以98:112輸球。
記者黃建霖/綜合報導
此役上半場熱火球星Jimmy Butler砍下了19分，帶領熱火在主場打出氣勢，取得9分領先。易籃再戰後，湖人展開追分，不過對方中鋒Bam Adebayo在禁區給他們造成麻煩，Butler又在關鍵時刻進球，幫助主場軍鎖定勝利。
Butler這場展現強硬的球風，多次單打得手，幫助球隊穩住領先，他全場18投11中得到了27分，另外還有5籃板4助攻5抄截；Adebayo則是給了對手小陣容很大的壓力，攻得23分14籃板；「英雄哥」Tyler Herro得到18分9助攻4籃板。
湖人方面，James整場18投10中得到27分，「威少」Russell Westbrook斬獲15分8助攻4籃板，Dennis Schroder拿到15分。
目前，湖人在西區排名第13，僅領先聖安多尼奧馬刺2.5場勝差，領先墊底的休士頓火箭也只有3.5場勝差，前景不太樂觀。