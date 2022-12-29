NBA／神蹟再現！　Doncic拿60分大三元、寫史上最狂紀錄

NBA／KD、KI合砍54分　籃網險勝老鷹取本季最長的10連勝

▲Kyrie Irving。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kyrie Irving。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

靠著Kevin Durant和Kyrie Irving兩大球星合砍54分，籃網布魯克林籃網在今(29)日的比賽中，克服上半場落後的劣勢，最終以108:107擊敗亞特蘭大老鷹，寫下本季球隊最長的10連勝，戰績23勝12敗在東區排名第3。

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在結束Irving的場下爭議鬧劇，並炒掉前總教練Steve Nash後，籃網重新找回的節奏和贏球模式，近期攻防都打出很強的競爭力，此役開賽前已經拉出了一波9連勝，重回東區前段班行列。

今天面對Trae Young、Clint Capela和De'Andre Hunter都缺陣的老鷹，籃網開賽的表現並不好，上半場打完還落後7分。但第三節他們拉出一波27:17的攻勢完成反超，末節再靠著Irving及Durant強大的個人能力收割比賽。

Durant這一場出賽36分鐘，17投8中，得到26分16籃板8助攻2阻攻：Irving上場37分鐘，22投11中，命中5顆三分球，得到28分5籃板8助攻。老鷹方面，Dejounte Murray得到24分9籃板8助攻，John Collins 拿21分8籃板。

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