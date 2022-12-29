落實淨零減碳！中油石化部辦產品碳足跡盤查發表

台灣中油公司石化事業部於今(29)日，在該事業部，舉辦產品碳足跡盤查結果發表會，以落實淨零減碳，有石化同業齊聚一堂，交流碳盤查經驗，盼有助於找出碳排減量的可能性與機會，以帶動產業朝向低碳排發展。
記者黃守作／高雄報導
台灣中油公司石化事業部產品碳足跡盤查結果發表會，是由該事業部執行長陳國棟主持，有高雄市政府環保局副局長黃世宏、台苯總經理仲崇國、台塑副總經理黃建元、工研院技術總監黃文輝、中油工安處處長黃三泰、環保處副處長謝茂傑、企研處副處長曾秋霖、石化事業部副執行長何信杰、行政室主任吳祐民等人，以及25家企業夥伴及近2百位業界代表與會。
中油公司石化事業部執行長陳國棟表示，中油石化事業部作為國內石化基本原料供應者，響應政府減碳淨零政策，主動完成16項主副產品碳足跡盤查作業，並取得第三方查驗聲明書，乃舉辦此一產品碳足跡盤查結果發表會，說明產品碳足跡盤查結果。
在會中，首先由中油石化事業部環保室主任郭輔仁分享中油推動石化產品碳足跡盤查的契機與經驗，除了配合政府淨零減碳政策外，也響應淨零大聯盟號召，他說，為了執行旗下石化產品的碳足跡盤查，首先需要擇定標的與範疇，並教育訓練團隊成員，使其熟悉碳足跡之內容與意涵，再逐步執行數據調查、碳足跡計算，以完成初步報告。
陳國棟指出，此次的六大主產品及十項副產品碳足跡盤查，產品含括烯烴類、芳香烴類、裂解燃料油(PFO)等的查證結果，提供企業夥伴作為自廠產品碳足跡的原料碳排係數，從上游原物料至下游衍生產品，一同打造本土數據資料庫，以更貼合在地的碳排情況，他並說中油公司將持續朝向製程減碳、節省能耗、發展碳捕捉，以及再利用技術等積極減碳行動，以朝向2050碳中和之目標邁進。