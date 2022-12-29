特企／新年祈福安太歲　桃園護國宮太子廟點燈補帖看這裡

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除了安太歲之外，大家都知道的點燈種類有很多、不免讓人眼花撩亂。究竟點燈要怎麼點，才是符合切身需要呢？想要知道點燈大補帖的可千萬要看清楚了。太歲燈—避災厄，就是當年度犯太歲之生肖者所點、光明燈—開智慧、元辰燈—護元神、文昌燈—考試功名求順遂、五路財神燈—大家最清楚就是求財囉！比較適合從事業務、專案、公司負責人點；另外五方福德燈則是適合荷包較為緊縮、財庫破洞者祈求，這些是大家比較熟知的點燈燈種；此外月老燈也有分為求姻緣、貴人及夫妻情感和睦等不同的類別，可得要點對才能有效果喲！
以太子爺聞名北台灣的桃園護國宮，將燈種分門別類以及組合配套，讓有選擇障礙的人一目瞭然，如精神不佳、運勢低靡、久病纏身、常吃藥祈求平安健康者可點「天醫燈、光明燈、元辰燈」；職場升遷、貴人提拔、考運聰慧、找工作求事業貴人者可點「文昌功名燈、月老貴人燈」；錢財守不住祈求財運、守財者可點「五路財神燈、五方福德燈外加補財庫」、夫妻祈求在兔年懷孕保胎、生產順利者也能點「註生娘娘燈、天醫燈、元辰燈」。直接選好選滿，而且除了服務外地信眾、可以線上點燈之外，護國宮秉持造福鄰里的初衷為大眾解憂開豁，親臨現場點燈亦能向太子爺公問事，為大眾點亮一盞明燈指引迷津。
占地千坪太子遊樂園 農曆春節樂開幕
桃園年度廟會慶典盛事《太子忠孝文化季》於今年9月28日至10月2日剛完美落幕，串連起地方信仰與民眾的情感連結，成為在地的宗教盛事。桃園護國宮謹記太子爺與師父「取之於社會、用之於社會」及寓教於樂的精神，將在明年（2023年）農曆年間，開放啟用佔地千坪的太子遊樂園，設施多元、遊戲豐富，給民眾免費入場遊玩。