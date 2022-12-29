中央公布16項惠民措施　明年元旦上路

行政院今（29）日舉行今年最後一次院會，院長蘇貞昌於會中提到，今年最後一次院會，歲末年終感謝大家並表達敬意，許多福國利民政策都是各部會努力規畫，讓全國民眾知道政府努力為人民做事、照顧民生。而本次公布16項惠民措施，從育兒津貼、基本薪資提升，到減稅、食醫住行等各方面都照顧到，新年政府也將會繼續為全民守護國家、減負擔、增福利，願台灣民富國強，平安自由。
記者陳威叡／台北報導
行政院所公布惠民措施包括，基本工資月薪調升至2萬6400元、時薪176元，預計232萬人受惠；職業傷病診治及職災職能復健專責醫院上路，目前全國共有15家職業傷病診治專責醫院，與28家職災職能復健專責醫院，約有5萬多人受惠。
此外育兒津貼及0到2歲托育補助取消排富，綜所稅率20%以上也可領取5歲幼兒就學補助，取消「須就學始得領取」限制，約有4.2萬人受惠。
另調高每個人基本生活費用，由去年19萬2000元調高至19萬6000元，約230萬戶受惠；也調高綜合所得免稅額、扣除額，約有641萬戶受惠。
大宗物資降稅措施，延續進口黃豆、小麥及玉米免徵營業稅、水泥、汽柴油減徵貨物稅、及牛肉、奶油、奶粉、小麥等22項貨品調降關稅至明年3月底，減輕業者營運負擔。
還包括老舊大型車汰舊換新減徵貨物稅約1萬5000輛；購買電動機車補助4年預計約50萬人；老舊車輛汰舊換新補助從2300元到3萬1000元不等。
機車行補助約有1萬4000家受惠；機車駕訓補助預計有4萬2000人受惠；住宅冷氣、冰箱汰舊換新節能補助每年約64萬台；國產茶葉全面溯源標示，使產地資訊透明，避免混雜茶，確保經營者與消費者權益。
維持調減小規模營業人查定營業稅額，約50萬家受惠；最後則是健保費率不調漲，維持一般保險費5.17%、補充保險費率2.11%。