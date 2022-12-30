線上學習1／這也能學！數位教育商機無限　課程百花齊放

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其實早在疫情前，就有不少新創線上學習平台業者在台扎根，例如Hahow好學校、YOTTA友讀、PressPlay Academy、緯育TibaMe等，這些平台順應這波疫情紅利，總產值突破百億，根據「經濟部工業局110年智慧學習調查報告」指出，2021年教學內容產值高達新臺幣381.6億元。
「疫情是個催化劑」，資策會產業情報研究所（MIC）產業分析師林維馨表示，台灣線上學習平台發展已有10年，是相對較成熟的產業。資策會針對台灣社群跟通訊使用行為進行調查，結果指出，台灣網友對於網路內容付費意願，從2020年的52.6% 成長到今年的66.5%，反應出國人願意為了專業知識、技能付費的趨勢。
該調查也顯示，2022年線上學習動機，有16.2%網友認為，是由於線上課程主題選擇較多。
過往大眾對於線上課程印象，大多停留在語言學習、職業進修等，近年各平台蓬勃發展，課程是產品、學習者是買家的模式，也被形容像是電商，平台開始出現料理烹飪、設計、投資理財，甚至是心靈成長類型的課程，內容多元化發展，吸引各年齡層的「學生」投入線上學習的行列。
線上學習平台「商業思維學院」院長游舒帆指出，創作者把過去較乏味的知識，以有趣、通俗易懂方式呈現，過去大家在閱讀書籍時，不會有生動活潑的互動，但透過線上錄播課程，「內容被重新定位，且被包裝過」。
線上學習平台「YOTTA友讀」執行長張家基觀察，該平台的烹飪課程，在近年創下驚人銷量，且進一步分析發現，購買課程的年齡層有往上拉的趨勢，不管是甜點烹飪、手作繪畫，都吸引不少「媽媽族」的女性族群購買，「甚至可以延伸到生活類，逐漸變成近幾年賣得比較好的大宗」。
相較過去，教育課程會偏向找具有專業背景的人教課，近年陸續有自帶社群聲量網紅，或甚至是具有經驗的職人開課。張家基指出，平台業務會主動邀請具有「社群聲量」的人物，例如麵包師傅吳克己，不僅利用自身社群影響力，也透過做麵包豐富經驗，吸引超過5000名學員購入課程。
目前台灣線上學習平台中，Hahow好學校、YOTTA友讀等平台採用「課程募資」方式，先找講師拍攝募資影片並設定目標，達成募資後，再進行後續課程影片拍攝、上架。張家基提及，自從2017年採用募資形式後，前期不用投入太大的成本，可以保障老師開課會有學員購買，對公司現金流也有幫助，讓多元主題的課程逐漸在線上學習平台出現。
不只在校園、社會場域，針對職場企業培訓、個人進修方面，也融入「數位學習」型態進行。累積超過28萬名線上會員的線上學習平台「緯育TibaMe」副總經理黃永鑫就指出，相較於重在興趣學習的線上學平台，他們從協助就業角度切入，讓學員在職涯上能持續提升能力。
談及主要合作客戶，黃永鑫表示，三大產業包含製造業、金融業、服務業都是平台合作對象，透過數位學習，協助企業端進行員工內訓、跨領域學習，另一受眾，便是「大學以上、準備就業」的族群，由於校園基礎知識跟職場有落差，企業需要的人才也要具備很多能力，藉由這兩面向，在市場定位上做出與其他平台的差別。