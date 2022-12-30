線上學習2／網紅開課淪流量變現？專家：不是件壞事

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近年從百萬訂閱YouTuber阿滴開剪輯課程、YouTuber莫彩曦開英文口說會話課程，再到「學者級」的台灣大學電機系教授葉丙成開設簡報製作課，一直到近期YouTuber愛莉莎莎開自媒體經營課程，創下10天進帳4800萬的紀錄，這類型的創作者「知識變現」浪潮，逐漸被大眾所看見，且願意掏腰包購買。
本身有在線上平台「YOTTA友讀」開課，同時也是線上學習平台「商業思維學院」院長游舒帆分析，網紅本身自帶流量，本來就是商業上大家都想要合作的對象，傳統在做銷售，產品也要跟通路合作，才能達成行銷效果，不過現在網紅掌握兩種角色，「一是本身就是產品，二是他還有流量」，這優勢再跟線上平台合作，能讓平台協助將流量再度放大。
資策會產業情報研究所（MIC）產業分析師林維馨說，線上學習平台邀請行業內的「大神」做經驗分享，萃取核心技能，網紅以行業本身專業背景，例如影音製作、社群行銷開課，還有邀請匠人開設料理課程，這都與台灣用戶興趣、需求有關。
有在經營臉書粉絲專頁，同時也是臨床心理師劉仲彬就曾在臉書貼文分享，自己曾被線上學習平台「邀課」，並以先募資方式，確認消費者購買意願。這讓許多職人、網紅躍躍欲試，然而，要如何在知識變現的浪潮下，不僅止於流量變現，課程內容的把關也是外界關注焦點。
游舒帆坦言，內容把關對於線上平台有一定難度，假設開課是跨領域，「平台本身不可能養這麼多領域專家去過濾內容是否恰當」，他認為，線上學習平台不會極端在意課程內容，因為很難說是對是錯，只要不涉及到歧視、破壞社會善良風俗，應該都沒問題，也需要遵守基本法規底線。
長年致力發展數位學習、台大生傳系特聘教授岳修平指出，依照現在市場機制，網紅以「代言性質」開課比例是高的，「這一種我們覺得有點麻煩，萬一他教的根本是錯的，或是為了斂財胡亂教」。她也舉出國外較極端的案例，如果是有關組裝武器、種毒品等教學，恐會造成社會危害。
「我也不認為所有東西都要管得很嚴」，岳修平認為，如果是正式課程，由學校機構所開設，自然就會受到政府教育法規約束，但是線上學習平台開課，就涉及到不一樣的商業機制，法規上確實是需要一些機制，這類比較缺乏規範。
對於如何針對課程第一手把關，線上學習平台「YOTTA友讀」執行長張家基則說，原則上會由課程開發人員先行把關，先從研究講師開始，再到進行個人背景評估，「教育這件事情不是每個人都能來當老師，專業度一定要有」，同時在合作前也會確認講師與平台理念是否有契合，才會進一步跟老師簽署合作意向。
「現在很多網路內容東西，從專業角度來看，應該都是大有問題」，游舒帆表示，舉例來說，當初阿滴開課時，就有人批評他講的內容有些東西是錯的。不過，游舒帆也說，現在很多人會去檢討所謂「網紅開課」現象，但其實過去名人出書，內容也不完全都是對的。
網紅開課到底專不專業？游舒帆提出另一種想法，他說，如果有讀者因為看了這些課程，開始對該領域產生興趣，「這件事是不是存在一定程度的價值呢，是否是因為收錢讓道德感加重」，這點也值得討論。