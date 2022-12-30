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線上學習3／疫情助攻數位教育　學者：趨勢不會消退

▲後疫情時代下，原本習慣線上教育的學生開始恢復實體學習。（圖／資料照片）
▲後疫情時代下，原本習慣線上教育的學生開始恢復實體學習。（圖／資料照片）

實習記者林怡昕／台北報導

全球進入後疫情時代，原本習慣線上教育的學生開始恢復實體學習，線上學習平台會衰退嗎？長年致力發展數位學習、台大生傳系特聘教授岳修平認為，已經「回不去了」，全球早已經被迫進行一場「線上學習社會實驗」，認知到線上學習的好處。此外，業者也預測，未來將朝向直播、實體、錄播課程三條路線併陳，繼續創造更好的消費者體驗。

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線上學習平台如雨後春筍般興起，受眾從基礎教育學生，再到社會面成人，年齡層廣泛，不論是受到講師吸引而購買線上課程，又或者是追求專業、興趣技能精進而購買，其購買核心關鍵，都不脫課程「內容」是否有益。

資策會產業情報研究所（MIC）產業分析師林維馨建議，消費者在購買課程時，必須從自身目標出發，透過了解「講師」的背景資料，理解「自身」學習程度，再到教育「現場」學習評估，從「師、身、場」三大面向自我判定，才能挑選到對自己有益的課程。另外由於數位學習是虛擬服務，在購買前也應詳讀使用期限、退費機制，才能避免消費糾紛。

▲近年來越來越多人利用手機進行通訊聯絡，其中 LINE 更是台灣民眾最常使用軟體之一。（示意圖／取自pixabay ）
▲林維馨指出，數位原生代對資訊技術掌握度高。（示意圖／取自pixabay ）
面對後疫情時代來臨，如何突破先前商業模式，也成為市場關注焦點，林維馨指出，在1990年至2010年出生的「Z世代」陸續進入職場，開始擁有消費能力，由於數位原生代對資訊技術掌握度高，再加上教育體制改變，包含108課綱、數位實驗高中等，如何讓教學模式從教學本位，滾動式轉向學習者本位，將會是業者在研發時需要留意的方向。

線上學習平台「YOTTA友讀」執行長張家基提及，未來將會讓線上課程跟實體搭配，做混成學習，「錄播課程只是工具，無法完全取代學習」，必須跟實體搭配整合，還是要搭配例如直播、實體，三個方面併陳會是未來平台努力的方向之一。

▲線上學習平台「緯育TibaMe」副總經理黃永鑫。（圖／緯育TibaMe提供）
▲黃永鑫認為，線上學習平台如何做到個人化很重要。（圖／緯育TibaMe提供）
對於未來國內數位學習趨勢，線上學習平台「緯育TibaMe」副總經理黃永鑫從「需求面」分析，因為數據越來越容易被收集，如何做到個人化，以及社群化連結，甚至做出與同儕間的連結還是很重要，不管是哪類型的線上學習平台，需求面上的追求差異不會太大。

「大家試過線上學習後，已經回不去了」，岳修平則認為，從國內外經驗來看，聯合國教科文組織也做出同樣的趨勢預測，未來對於平台穩定度，教材設計能否跟實體效果更好，以及要不要推線下服務，這些都必須持續做檢討，也是線上學習平台未來決戰關鍵，「數位教育不會消失，反而是會被繼續使用，趨勢不會消退。」

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