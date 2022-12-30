線上學習4／字型大補帖爆紅　大學生開設計課進帳百萬

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「設事未深」帳號創辦人挾帶這波高人氣，緊鑼密鼓地在2022年1月推出「跟著設事快速精通illustrator」線上課程，並於2月成功達成募資目標，今年4月課程在線上學習平台「Hahow好學校」上架，快速達成破百萬的營收目標，令人意外的是，這一連串的行動，全都由年僅24歲的潘奕兆一手完成。
自學設計有5年經驗的潘奕兆回憶，在過去經驗中，常有字型不夠用的情況發生，不過網路字型下載來源繁雜，因此花了兩週的時間整理出「字型大補帖」，將過於分散的各種免費、付費字體整理成懶人包。由於自身的行銷背景，深知流量的重要性，便以追蹤帳號、分享貼文就能獲得資源的形式，原本預期吸引5萬粉絲，沒想到最後竟吸引25萬人追蹤，「這效果是預期之外」，最後索性免費提供給所有粉絲。
但潘奕兆想做的不僅是自媒體，其實他一直以來都有開設線上課程的打算。他於今年1月間，在「設事未深」帳號釋出想要開課的想法後，馬上就有線上學習平台業務洽談，在考量到要拍攝教學影片又要兼顧行銷，不想蠟燭兩頭燒，決定與線上學習平台攜手，1月底上架募資影片，只花半個月的時間，募資達標已經超過2000%，隨後便是集中火力在2個月內完成課程錄製，4月底課程正式上線。
「平台會協助排程、投放廣告，我只要在期限內提供素材」，潘奕兆說，有些線上課程的開設可以由平台方協助製作教案，但前期必須投入5至15萬元，考量到經費，因此從寫影片腳本、教材規劃、拍攝剪輯都自己一手完成。他笑稱，「當時真的是搞到日夜顛倒」，不過看到有學員回饋「教學很好懂」、「很容易上手」，還是感到成就感十足。
在線上課程百家爭鳴的時代下，要做出差異化，尤其讓消費者願意買課的關鍵，潘奕兆分享，在開設課程前，除了觀摩其他講師的課程外，也向身邊友人徵詢對課程的看法，了解沒有被滿足的需求，例如實作與原理要如何連結等，「我剛好就是擅長解釋複雜原理」。
不僅如此，學員們在上完課後可以繳交作業，並由老師親自批改，潘奕兆說，課程開設前期每週約有6百至7百件的作業需要給予意見，到最近則是減少到一天批改約1至2件的份量。
由於開設過程中需要耗費大量時間、精力，對於仍是大學生的潘奕兆而言是相當大的負擔，甚至還休學專注在開發教學課程，不過從今年年初到年底，若依照目前課程購買人數換算，該堂課已創造超過5百萬元的收入，若以平台分潤機制換算，他透露，在今年內已進帳百萬元。
潘奕兆提及，有了這筆收入，讓更多想做的事不會被綁手綁腳，回憶自己在2017年時，線上課程並沒有這麼流行，僅能看YouTube影片自學，靠接任各種活動美宣職位，不斷鑽研設計軟體技巧，並在去年疫情期間整天關在家，花4到5個小時學習設計軟體，專業能力突破性飛長，再透過不斷的實作，才成就了今天的結果。
「想進步更快，一定要實作」，對於剛接觸設計圈初學者，潘奕兆認為，現今網路資源非常多，不過資源較為零散一點，如果不知怎麼開始設計的第一步，可以先從設計軟體Photoshop、illustrator開始學習，平時也可以多追蹤設計師、設計教學帳號，或是加入設計相關的社團，多接觸美的事物，才能培養美感，有美感就可以在設計時更加得心應手，且一定要不斷實作，如果沒有參加活動的經驗，也可以嘗試臨摹別人作品。
「有句影響我很大的話，就是『知識就是要分享出來』」，潘奕兆說，秉持這樣的信念，儘管他不是最頂尖的人，但還是想要分享自己的知識，讓更入門的人獲得資訊，他也鼓勵想要創立自媒體的朋友，「跨出第一步最重要」。