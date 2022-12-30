特企／「窖藏光旅」開啟金門酒廠金鑰　漫步品酩高梁風味

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一踏入坑道，第一站「開鑿儀式」帶領大家回到1958年「八二三砲戰」之後，金門大量開鑿坑道構築出充滿戰地色彩的坑道前身及經武坑道於1978年開始施工、2008年由金門酒廠承接使用後坑道使用狀況。第二站「高粱微旅」，以金門酒廠獨有釀製酒工藝帶出製酒流程，現場除了能觸摸到製酒原料之外，更能直接品飲到剛蒸餾出來的第二道新酒。第三站「酒師匠心」，坑道內二側巨大的不鏽鋼醇金酒桶，經過長時間發酵及培趜的過程，保存了重要的原漿酒，本站能品飲到直接從不鏽鋼酒桶取出的108年金城廠優質儲酒酒基-原漿酒。第四站「窖藏傳承」，以儲酒銀行的概念，打造白金龍裝置藝術牆，藉由歷史傳承的痕跡賦予坑道不同風貌，本站將品飲窖藏醇化後的5年陳高，象徵坑道儲金歲月的精華。最後一站「酒鬼快閃」，KK Bar販售金酒相關酒款與文創商品，並邀請到2019年Word Class調酒冠軍-楊宜賓，以38度與58度白金龍高粱酒調製出專屬本次活動的四款調酒，賦予高粱酒更多變的新穎風味。金門縣政府謝世傑秘書長表示：「希望透過窖藏『光』旅的光走入經武坑道，感受到酒文化的感性、知性及歷史，邀請大家在展覽期間可以前來體驗感受。」
一斧一鑿 經武儲酒坑道
1983年完工的經武坑道，歷經工兵連弟兄三班輪值，徒手打造挖鑿而成，全球僅見的花崗岩層地質加上金門的海島型氣候特別潮濕，能讓坑道內達到溫濕適宜的天然環境，高粱酒能在此得天獨厚的環境中自然熟成，對於酒體的質量有相當大的幫助。同時，金門酒廠於2016年開始施作大型不鏽鋼酒槽並導入許多安全、運輸等現代化的設備，來提升儲酒量及酒質、延長醇化、確保酒體香醇，讓儲酒的效益發揮到最大化。
購票多元 跟團自由行散客皆方便
為提升體驗品質，民眾參與導覽活動需透過預約購票方式，團體客可透過旅行社統一購買，自由行或散客可直接至金酒公司廠史館（金門縣金寧鄉桃園路一號）自行購票，洽詢電話請撥082-325628 #82852。希望大家都能親臨感受這次首次對外開放的「經武坑道儲酒體驗」，體驗地點：金門縣金湖鎮夏興200號，洽詢電話請撥082-325628 #87999。
窖藏光旅音樂市集 在地小吃手作文創
結合金門在地攤商業者的力量，在110天的體驗中，規劃2場窖藏光旅音樂市集特別活動，分別會在2022年12月29日至2023年1月2日與2023年2月24日至2023年2月28日，除了坑道內的導覽活動之外，坑道廣場外也邀請了金門在地小吃、高粱相關手作文創DIY活動、在地創作樂團共同參與，讓本次的活動更能體現出金門在地的活力與精神。
想知道更多有關「經武坑道儲酒體驗」的最新消息，請上金門酒廠官方網站https://www.kkl.com.tw/tc/index.aspx查詢。
經武坑道儲酒體驗，未來將因應最新疫情並配合中央及金門縣防疫政策，滾動式調整方式及內容。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！