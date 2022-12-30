《咒》導演柯孟融遭恐嚇！主播妻「證實清白」：獲不起訴

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她特別感謝老公柯孟融，「我騎腳踏車載你把你的十字韌帶給摔斷了，你沒有怪我，反而叫我不要自責，我臉毀了你每天幫我換藥安慰我臉腫的很可愛，一直幫我問醫生怕我留疤，深夜怕我腦部有狀況到處打電話給不認識的人。」也透露還沒出車禍前，她與老公原本打算上禮拜要出來澄清今年3月《咒》上映前，遭到恐嚇爆料的新聞。據悉，當時有網紅曾在臉書提及「某導演在工作室吸大麻又硬上女生」，還隔空開嗆柯孟融，後來全案進入司法程序，他們也沒再提起。
她表示：「我們好不容易等到年底各大影展頒獎都結束，不會影響作品跟工作人員了，但這個說明的機會卻被車禍給耽誤了。」但老公也跟她說沒關係，認為沒有事情比她的健康還重要，「他就是如此善良無辜的人，但我知道他心裡很在乎這件事的結論，我要直接替他說出來：整個事件早在今年六月就已結束了，檢察官認為對方的指控並不足採信且難以成立，根本沒有要起訴我先生，我們還因此拿到一張『不起訴書』，他真的是清白的」。
最後，她再次感謝先生，「在這次車禍受傷事件讓我體會什麼是另一半無償的關心在乎與發自內心的善良。 謝謝每一位支持我與華視晨間新聞的觀眾，我在逐漸康復中，希望很快的在2月1號，我們就能在華視見了，謝謝你們」。（編輯：郭佩蓉）
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