台灣人開口就講「4個字」！韓國人超困惑　BBC早就認證過

《咒》導演柯孟融遭恐嚇！主播妻「證實清白」：獲不起訴

▲《咒》導演柯孟融洗刷「呼麻硬上」汙名，主播妻子宋燕旻也表示：「我們拿到一張『不起訴書』，他真的是清白的」。（圖／翻攝自宋燕旻臉書）
▲《咒》導演柯孟融洗刷「呼麻硬上」汙名，主播妻子宋燕旻也表示：「我們拿到一張『不起訴書』，他真的是清白的」。（圖／翻攝自宋燕旻臉書）

娛樂中心／綜合報導

35歲「最美主播」宋燕旻擁有甜美長相、E級火辣身材，日前才陪導演老公柯孟融出席金馬入圍酒會、第59屆金馬獎。豈料日前騎單車出車禍，她今（30）日在臉書還原過程、曝光傷勢，也透露在《咒》上映前，老公遭遇的恐嚇事件已落幕，「我們拿到一張『不起訴書』，他真的是清白的」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲宋燕閔和老公柯孟融自拍。（圖／翻攝自宋燕閔臉書）
▲主播宋燕閔與老公柯孟融。（圖／翻攝自宋燕閔臉書）
宋燕旻今日在臉書發文，透露自己的傷勢包括腦震盪、左右蜘蛛膜下腔出血、左側眼眶骨折骨裂、左側顴骨骨折骨裂、雙手擦挫傷、左腳擦傷，「我已經逐步復原中，請不要擔心。」她也不忘感謝幫助過她的同事、長官、姐妹、親戚朋友、醫療團隊以及所有關心她的人。

▲主播宋燕旻日前發生車禍，傷勢十分嚴重。（圖／翻攝自宋燕旻臉書）
▲主播宋燕旻日前發生車禍，傷勢十分嚴重。（圖／翻攝自宋燕旻臉書）
她特別感謝老公柯孟融，「我騎腳踏車載你把你的十字韌帶給摔斷了，你沒有怪我，反而叫我不要自責，我臉毀了你每天幫我換藥安慰我臉腫的很可愛，一直幫我問醫生怕我留疤，深夜怕我腦部有狀況到處打電話給不認識的人。」也透露還沒出車禍前，她與老公原本打算上禮拜要出來澄清今年3月《咒》上映前，遭到恐嚇爆料的新聞。據悉，當時有網紅曾在臉書提及「某導演在工作室吸大麻又硬上女生」，還隔空開嗆柯孟融，後來全案進入司法程序，他們也沒再提起。

▲35歲「最美主播」宋燕旻力挺老公。（圖／翻攝自宋燕旻臉書）
▲35歲「最美主播」宋燕旻力挺老公。（圖／翻攝自宋燕旻臉書）
她表示：「我們好不容易等到年底各大影展頒獎都結束，不會影響作品跟工作人員了，但這個說明的機會卻被車禍給耽誤了。」但老公也跟她說沒關係，認為沒有事情比她的健康還重要，「他就是如此善良無辜的人，但我知道他心裡很在乎這件事的結論，我要直接替他說出來：整個事件早在今年六月就已結束了，檢察官認為對方的指控並不足採信且難以成立，根本沒有要起訴我先生，我們還因此拿到一張『不起訴書』，他真的是清白的」。

最後，她再次感謝先生，「在這次車禍受傷事件讓我體會什麼是另一半無償的關心在乎與發自內心的善良。 謝謝每一位支持我與華視晨間新聞的觀眾，我在逐漸康復中，希望很快的在2月1號，我們就能在華視見了，謝謝你們」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

2022十大職棒啦啦隊女神！「人氣冠軍」是她　林襄才第5

不是叔叔！汪小菲女兒喊具俊曄「3字」　張蘭：要有禮貌

小甜甜爆婚變「早有預兆」？轟老公4罪狀：在浴缸大小便

吳淡如日本房被誤拆！結局超神「成本變2萬」：因禍得福

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀