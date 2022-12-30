特企／戰火籠罩台灣？從《台北大空襲》回望失憶歷史

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「台北大空襲」發生於二次世界大戰末期，以美軍為首的同盟國對日本進行戰略轟炸，作為日本南進重要基地的台灣，因此面臨大規模轟炸的襲擊。1945年5月31日，一場來自美軍超過百架轟炸機空襲，造成大量人民死傷，上萬人流離失所。七十多年後，曾經的烽火連天與恐懼，都仍籠罩在曾親歷戰火的父祖輩的記憶中。
島嶼傷痕搬上電玩舞台 直面體驗戰場生存
《台北大空襲》電玩由星宇互娛發行，迷走工作坊及方兔工作室操刀。作為首款台灣視角二戰電玩，故事取材自真實歷史，透過敘事且有張力的故事情節，搭配壓迫感十足的空襲場景，讓玩家藉由遊戲中的「一人一狗」雙主角，體驗戰場的無情及底層人民的辛酸。在如同末日的台北城內求生，隨著故事的推進，幫助因戰火而失憶的主角找回遺失真相，彷彿真實經歷一場生死苦難。
還原經典場景 重現時代風貌
讓人期待的是，為了完整呈現二戰末期的台灣，電玩中更忠實還原，復刻建模大量時代場景及建築，包含「台灣總督府」、「蓬萊町大聖堂」、「台灣神社」、「台北驛」等，其中有趣的是許多民眾對於「台灣神社」並不熟悉，今日的現址是曾經歷威權時代的圓山大飯店。製作團隊期待透過遊戲畫面還原時代的原貌，並兼顧遊戲效果的呈現，讓玩家在熟悉的城市中，去探索消逝的人文地景。
重回一九四五！所謂的敵人就是戰爭的殘酷
《台灣大空襲》將於2023年2月16日正式上市，歡迎將《台灣大空襲》加入願望清單，星宇互娛也透露，為了讓玩家可以提早了解遊戲世界觀，將於2023年1月推出電玩前導活動，有興趣的玩家，趕快加入《台北大空襲 Raid on Taihoku》官方粉絲團，才不會錯過第一手消息。