武術 / 兵武盃跨年之戰開打 各國武術齊聚台灣

第九屆兵武盃兵擊交流推廣賽明早九點，在三重國民運動中心體育館開打，來自各大團體的武者劍士將一決高下，以這場指標性賽事的成果來為2022年的武術訓練畫下圓滿的句點。 我是廣告 請繼續往下閱讀 本屆賽事的參賽陣容相當多元有歐洲武術、日本武術、中式武術以及菲律賓武術，各門各派的刀劍武藝齊聚一堂，參賽選手超過80人次，比賽場次總計逾150場，各項賽事皆在報名截止前一個月就額滿，主辦方加開名額以應對今年報名的踴躍盛況。今年特別邀請到以雙節棍和飛刀教學聞名的武術Youtuber『巴士道Erebus』作為轉播賽評，介紹武者們在場上是如何鉤心鬥角，電光石火的展開對決，讓不懂武術的觀眾也能夠輕鬆觀賽；結合餐飲與搏擊散打的『功夫大帝』、深受健身與武術人喜愛的『硬派廚房』等在地優良品牌也無懼於疫情帶來的不景氣，相繼提供贊助表示支持。當日賽事在Youtube上全程直播，賽事期間大會官網、臉書粉專也將即時更新賽事資訊，觀眾能透過電腦及手機參與這場盛況空前的兵武盃。籃球／林書豪下一步在哪? 陳盈駿發文祝福NBA／Doncic大三元 再寫史上最狂紀錄 足球／球王比利過世 眾多球隊、球星齊哀悼足球／巴西球王比利凌晨辭世 享壽82歲