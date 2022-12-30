2022冬季阿里山狀元茶賽阿里山茶廠蘇勝忠勇奪特等狀元獎
2022年冬季阿里山狀元茶競賽暨媽祖杯民間賽茶王獎，在專業評審嚴格的把關評分下，最終由阿里山茶廠的蘇勝忠在75家參賽中脫穎而出勇奪特等狀元獎，並於今(30)日上午在嘉縣府中庭舉行頒獎典禮，縣長翁章梁及茶改場長蘇宗振親自頒發匾額表揚。
記者鄭一銘/嘉義報導
農業處表示，今年度9月上旬因雨量偏高，導致排水不良，茶區因積水造成根系受損，冬茶萌發時期遇到低溫致茶芽生長減緩並提早開面，故冬茶有明顯減產情形，而製茶期間氣候晴朗乾爽，有利於茶菁萎凋走水，對製茶品質有正面加分效果。評審的評分重點在於，冬季茶菁含水量較低，製茶時須注意萎凋過程茶菁水分的管理，也須留意發酵度控制避免不足，烘焙時須注意使茶樣乾燥度足夠而不帶火焦味，能否保留冬茶鮮度及韻味。
特等狀元獎由阿里山茶廠蘇勝忠獲得，評審稱其茶樣外觀墨綠勻整，茶湯水色清澈透亮，蜜綠顯黃，香氣清純帶有清花香，滋味鮮甜醇潤，口感細緻圓滑，他也同時得到頭等獎的雙重肯定。另頭等獎為名峰製茶蘇楷文等5名；5星獎為祥元茗茶有限公司盧瑞祥等15名；3星獎為吉敬茶事陳俊吉等28名，一同領受獎牌、匾額。另外，2022年媽祖杯民間茶王賽則由祥元茗茶有限公司盧瑞祥獲得狀元茶王殊榮，媽祖杯盼提升兩岸茶產業技術及開啟文化交流管道，活絡兩岸茶產業經濟及市場通路；高帝園茶業邱詩富則獲海峽兩岸茶文化季兩岸茶王榮耀。
嘉義縣長翁章梁指出，阿里山區的茶農都非常重視茶的品質，可以說茶葉養活了山區好多的鄉親，所以茶的永續經營跟消費者的信賴是一直走下去的關鍵，透過比賽相互切磋較勁，也可更進一步精進田間管理、製作技術及抽驗相關食安，也請茶農繼續努力做好茶。