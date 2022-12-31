新北跨河煙火「1314」超浪漫！這處最佳觀賞點活動玩不完
眾所矚目的「璀璨新北—1314就愛你跨河煙火」於今(31)日晚間登場！這次依舊遵循往年「領先全台」率先於20點23分施放跨年煙火，彈數高達14168發，總施放長度共13分14秒，喻意「一生一世就愛你」，要與所有國人迎接浪漫新年。為了讓民眾全面觀賞「兩岸三地」煙火秀，新北市府公佈最佳觀賞景點攻略，分別是：淡水側的淡水金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭、油車口木棧道、漁人碼頭（觀景平台、觀海廣場），以及八里側的左岸河濱公園、水筆仔公園、觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園、八里北堤沙灘。其中，最佳觀賞點之一的淡水海關碼頭辦理「光映淡水—喵的光波」品牌活動，以「水陸空派對」為主題點亮淡水。
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位在最佳觀賞點之一的「淡水海關碼頭」，雖然距離煙火施放還有一段時間，但可以發現現場已經擠滿人潮，為了搶到最佳皇帝位，許多民眾紛紛提前卡位，準備好相機、手機，準備紀錄這場水陸空頂級視聽饗宴。在長度共13分14秒的煙火表演中，今年特別以「花火寫故事」為主軸，用6個篇章呈現躍動的生命力。包括採用在日本花火大會中獲得金賞榮譽的冠軍彈，如聖禮花、虹玉等，更特別使用全台跨年首創3座魔術風火輪，高空彈施放點位高達10處，以及特製NEW TAIPEI CITY字體、新北市LOGO煙火，橫跨淡江大橋。
除了絢爛煙火之外，文化局也與淡水古蹟博物館在淡水海關碼頭同步推出「光映淡水—喵的光波」活動，以「水陸空派對」為主題點亮淡水。今年系列活動特別以貓科動物作為號召，以大小朋友都喜歡的Q萌貓咪為主角，現場除了有貓咪系列裝置藝術、展覽及河岸美拍光廊外，同時配合跨年煙火秀璀璨新北的主題，以「喵的水陸空派對」嗨翻淡水跨年夜。其中最令人羨慕的是，日前有報名搭乘煙火郵輪Party的民眾，將可於淡水河上一睹沉浸感十足的華麗煙火秀。
今年新北市府也加碼也邀請到老王樂隊、好樂團、溫蒂漫步等獨立樂團熱血開唱，攜手民眾嗨翻全場！而滬水一方藝文空間也舉辦煙花手作DIY，還有魔術秀、藝術家工作坊等創意趣味活動，紅毛城、小白宮等古蹟更延長開放至晚上9點，一系列的水陸空視聽饗宴，多項精采活動盡在淡水海關碼頭，一同迎接璀璨的2023年。