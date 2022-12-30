元旦連假車潮清晨湧現　高公局估：國五5點就開始塞

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不過蔡明哲也提醒，從明（31）天清晨開始就會出現連假出遊返鄉車潮，包含國道五號從5點就會開始出現車流，西部國道大概從7點開始，包含新竹系統、彰化系統都會出現車多壅塞的狀況，預計都會持續到下午至傍晚時間，預估全日的交通量將來到114百萬車公里。
而國五南向南港系統至頭城路段，從上午5點至下午4點左右都會是車多壅塞，時速將僅有20至40公里，在國一北向圓山至大華系統路段約在上午10點至12點會湧現車潮，國一南向楊梅至新竹、國三南向土城至關西路段，從上午7點左右就會出現車潮，壅塞情況會持續到下午3點左右。
中部地區國一南向彰化至埔鹽系統從早上8點至下午2至3點會屬於車多壅塞狀態，國三南向快官至霧峰系統從上午9點開始至中午會有車多壅塞狀態，南部地區國一南向大灣至路竹的下午3至5點、國十東向鼎金至燕巢系統早上9點至中午12點也會出現車多壅塞狀況。
高公局表示，明日重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，西部國道南向用路人建議6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，若仍必需在明日上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於8時過後再出發，節省寶貴時間。