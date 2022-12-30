中央公布16項惠民措施　明年元旦上路

元旦連假車潮清晨湧現　高公局估：國五5點就開始塞

▲蔡明哲提醒，從明（31）天清晨開始就會出現連假出遊返鄉車潮，包含國道五號從5點就會開始出現車流。（示意圖／NOWnews資料照）
▲蔡明哲提醒，從明（31）天清晨開始就會出現連假出遊返鄉車潮，包含國道五號從5點就會開始出現車流。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

今（30）日為元旦連續假期前1天上班日，高公局統計，西部國道路網於17時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1內湖至圓山雙向、桃園至中壢南向、林口至五股北向；國3中和至土城南向、龍潭至大溪北向，其餘國道路段大致正常，截至17時，國道交通量為71.5百萬車公里，預估今日交通量為110百萬車公里。

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高公局交通管理組科長蔡明哲受訪指出，今日的車流看來都會是都會區的下班車潮路段，也就是平常通勤為主的路段，包含國道一號內湖至圓山路段、國道三號安坑至中和路段、國道一號林口至五股交流道，另外還有中壢路段和台中都會區周圍部分聯外道路，目前看來都屬於下班車潮壅塞，還未出現連假出遊車潮。

不過蔡明哲也提醒，從明（31）天清晨開始就會出現連假出遊返鄉車潮，包含國道五號從5點就會開始出現車流，西部國道大概從7點開始，包含新竹系統、彰化系統都會出現車多壅塞的狀況，預計都會持續到下午至傍晚時間，預估全日的交通量將來到114百萬車公里。

而國五南向南港系統至頭城路段，從上午5點至下午4點左右都會是車多壅塞，時速將僅有20至40公里，在國一北向圓山至大華系統路段約在上午10點至12點會湧現車潮，國一南向楊梅至新竹、國三南向土城至關西路段，從上午7點左右就會出現車潮，壅塞情況會持續到下午3點左右。

中部地區國一南向彰化至埔鹽系統從早上8點至下午2至3點會屬於車多壅塞狀態，國三南向快官至霧峰系統從上午9點開始至中午會有車多壅塞狀態，南部地區國一南向大灣至路竹的下午3至5點、國十東向鼎金至燕巢系統早上9點至中午12點也會出現車多壅塞狀況。

高公局表示，明日重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，西部國道南向用路人建議6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，若仍必需在明日上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於8時過後再出發，節省寶貴時間。

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