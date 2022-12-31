艾怡良「曬視訊截圖」爆新歡？對象是柔道男神 萬人暴動
「金曲歌后」艾怡良半年前自爆與瑞典男友因「遠距離」分手，坦言有因為失戀淚崩，不過戀情沒她想像中結束的撕心裂肺，「蠻成熟的，學會Let it go。」告別前男友以後，她也專注在工作上。豈料昨（30）日突然PO出與「柔道男神」楊勇緯開心視訊的截圖，也讓萬名網友驚呼「我也想要」、「可以在一起了」。
娛樂中心／綜合報導
艾怡良昨日在臉書發文，表示：「吃飯吃到一半莫名就跟楊勇緯講了一個電話。」讓她忍不住直呼：「實在是非常奇妙！」也還原視訊過程，「感謝隔壁桌勇緯的學弟剛好認出我們幫忙圓夢！加油喔柔道選手們。」從視訊截圖中可以看到，艾怡良臉上似乎僅有淡妝，對著鏡頭燦笑，「柔道男神」楊勇緯也以帥氣笑容回應，並揮手示意，兩人似乎講好要「截圖」拍照，氣氛相當歡樂。
貼文一出，已有1.6萬人按讚，網友紛紛留言，「又美又帥！如何是好」、「也太好了吧」、「我也要跟妳通話」、「怎麼那麼好」、「真是太神奇的機緣了」、「視訊截圖還那麼帥」、「好好笑」、「到底該羨慕遇到艾怡良，還是羨慕能夠遇到楊勇緯」、「好羨慕」、「美翻了」；甚至有網友說：「可以在一起了」、「兩個好像喔」、「姊！！怎麼有點幸福！」、「怎麼長相很像親姊弟」、「小鮮肉是妳的菜」、「有粉紅泡泡的感覺」。（編輯：郭佩蓉）