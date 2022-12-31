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李鍾碩認愛IU！狂粉崩潰怒改維基百科：我老婆突然不見了

▲李鍾碩（左）與IU甜蜜熱戀中。（圖／翻攝自李鍾碩、IU IG）
▲李鍾碩（左）與IU甜蜜熱戀中。（圖／翻攝自李鍾碩、IU IG）

記者黃雅琪/綜合報導

南韓娛樂圈今（31）日最大喜事，韓國媒體《Dispatch》爆料李鍾碩（李鐘奭）與IU（李知恩）熱戀4個月，還同遊日本名古屋，慶祝浪漫耶誕假期。消息一出立刻引發外界熱烈討論，李鍾碩與IU稍早也透過經紀公司回應，對外公開承認正在交往中，兩人的粉絲紛紛獻上祝福，但也出現不理性的粉絲竄改維基百科內容。

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▲IU被韓媒爆與李鍾碩熱戀中。（圖／翻攝自IU IG）
▲IU被韓媒爆與李鍾碩熱戀中。（圖／翻攝自IU IG）
李鍾碩與IU兩大韓星甜蜜交往中，李鍾碩透過經紀公司HighZium Studio發出聲明：「演員李鍾碩與IU最近從好友發展成戀人關係，真摯地交往中，請多多支持我們！」經紀公司希望這段「美好愛情能延續下去」呼籲粉絲一同祝福兩人。IU的經紀公司EDAM娛樂表示，兩人認識多年，現在從同事發展成戀人，期盼粉絲們以「溫暖的眼光」看待這段感情。

▲粉絲崩潰竄改IU的維基百科內容。（圖／翻攝自維基百科）
▲粉絲崩潰竄改IU的維基百科內容。（圖／翻攝自維基百科）
雖然李鍾碩與IU的經紀公司，都出面呼籲外界「理性看待」這一段明星戀曲，但不免的還是會出現無法接受事實的激動粉絲，在IU的維基百科個人生活欄位，崩潰竄改內容「我的老婆突然不見了！」所幸這只是個案，目前維基百科內容已經被修正，並更新上「2022年12月31日，被《Dispatch》爆出與李鍾碩交往，後證實已交往4個月。」

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