「我是小孩」全場爆叫！天王星終於合體：要把不愉快炸掉
「原子少年」天王星人氣團員小孩（何世華）過去不慎捲入感情風波，為了不影響其他團員發展，決定在10月中旬自行退團並專注於官司，讓歌迷紛紛盼望，5人合體的那天到來。沒想到跨年夜晚，天王星真的給大家超大的新年驚喜，小孩正式回歸，也讓台中麗寶現場充滿尖叫聲。
娛樂中心/綜合報導
事實上，早在小孩合體天王星前，成員蔡承祐就搶先爆雷，貼出5人一同練舞的照片，似乎預告著小孩即將回歸天王星，但在台中水湳的跨年晚會現場，卻遲遲不見小孩身影，雖然搶先唱了30秒的新歌，還是讓不少歌迷有些失望。
沒想到，在台中麗寶樂園跨年晚會，天王星不再是4個人，台上也多出一位小小的身影，小孩真的現身，打頭陣的方式演出，給現場歌迷滿滿驚喜，最後也陪伴大家一同倒數迎接2023年的到來，而在主持人的介紹下，小孩的一句話「我是小孩！」也立刻響起尖叫聲。
對於首次站在跨年舞台上，小孩則表示，「覺得蠻特別的，我們五個人都是第一次站在跨年舞台上，很開心，謝謝大家，那麼多人來看我們跨年，謝謝有你們！」團員們也都紛紛期望2023年會更好，而在帶來最後一首壓軸歌曲《KING》前，吳昱廷就要大家，「一起把所有不愉快通通炸掉！」至於天王星的新團名，將在元旦正式公開。（編輯：詹鎰睿）