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余祥銓為親睹101煙火「淋雨跑3km」　一到場卻超後悔

▲余祥銓把與柔柔在雨中的親吻照，P到煙火照上。（圖／余祥銓IG）
▲余祥銓把與柔柔在雨中的親吻照，P到煙火照上。（圖／余祥銓IG）

記者侯家瑜/綜合報導

藝人余祥銓是余天、李亞萍的兒子，與女友柔柔交往多年，上月也證實已經訂婚，用2克拉鑽戒套牢對方，而昨（31）日小倆口與好友們共度跨年夜，余祥銓發出親嘴閃照之外，也透露自己在雨中跑了將近3公里去看101煙火，怎料卻讓她相當失望。

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余祥銓2022年最後一天，帶女友柔柔和一群好友跨年，原本選在室內，但正當距離2023年只剩15分鐘時，余祥銓突然心血來潮要去看煙火，還在雨中奔跑了快3公里去，結果到了目的地卻相當失望，「大失誤掉！101煙火被大樓擋住，完全看不到。」余祥銓只好把與柔柔在雨中的親吻照，P到煙火照上，彷彿2人就在現場，他無奈地說：「為什麼不在家舒舒服服看跨年倒數就好？非常特別的經驗，自己P上去的煙火，以假亂真。」

▲余祥銓帶女友柔柔和一群好友跨年。（圖／余祥銓IG）
▲余祥銓帶女友柔柔和一群好友跨年。（圖／余祥銓IG）
「台北最High新年城-2023跨年晚會」今凌晨施放完煙火後，台北市政府前廣場周邊人數突破10.1萬人，加上市府外圍、信義商圈，欣賞煙火及觀賞晚會節目民眾，預估至少超過12萬人，當時距離廣場最近的捷運市政府站，每個出入口都擠滿排隊人潮，加上道路進行管制，計程車也無法通行，民眾只能選擇熬夜排隊，或是步行到鄰近的捷運站上車。

▲台北2023跨年煙火秀。（圖／NOWNews攝影中心）
▲台北2023跨年煙火秀。（圖／NOWNews攝影中心）

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